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他和「保全李宗瑞」共用帳號、手機！護航友身分遭起底...網炸鍋

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▲▼高雄少女失聯3天找到人。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

▲高雄少女失聯3天找到人。（圖／合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

記者周亭瑋／綜合報導

時隔3天，失蹤的高雄少女今（1日）終於被找到了！目前除了「保全李宗瑞」羅男被以略誘罪、妨害自由罪偵辦並押回高雄，王男及羅男太太也被列為關係人。眼看與羅共用手機、帳號的王男遭大肆肉搜，一名友人在PTT發文幫忙澄清，被網友懷疑是帶風向、誤導辦案，後來身分更遭到起底。

高雄少女29日搭乘高鐵北上新竹，並搭上網友的車後旋即失聯。根據最新消息，該名少女已於上午8點50分，在新竹竹東中興路一處出租套房，也就是羅男丈母娘家4樓裡的密室夾層被找到。

當初，經過網友抽絲剝繭，發現王男和「保全李宗瑞」羅男共用帳號、手機後，王男立刻遭廣大鄉民肉搜、撻伐，一名自稱是王男朋友的帳號，在PTT發文表示，王男的照片、資料是被當人頭用了，「剛剛說要幫他PO澄清文，還說怕連累到我們一起被影響，講話快要哭出來，我是看不下去啦，超想叫他把FB打開讓我保管，到時候一個來罵就告一個。」

▲他和「保全李宗瑞」共用帳號、手機！友PTT護航...身分遭起底。（圖／翻攝自PTT）

▲護航友遭肉搜。（圖／翻攝自PTT）

護航文再度挑起戰火，原PO甚至遭起底在學校任職，就有鄉民回文怒道，「出來解釋阿，你PO文跟推文不是很嗆？你到底跟王男什麼關係？講清楚阿...上來替他帶風向，是要誤導警察辦案嗎，還是另有所圖？」

他犀利直言，「如果大家誤會你，就出來替自己澄清阿，還是你怕說詞會前後矛盾，被抓到根本和這起事件有關係？反正我已經把這篇文章備份，寄信給你們學校校長，跟你所在縣市的教育局，明天不要不去上班阿，快出來面對阿！」

對此，鄉民一片震驚，直呼「哇靠他是學校人士」、「沒想到這種人竟然是老師」、「卡等學校」、「國小老師」、「推@@好個行動力，世界需要您這種人」。

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