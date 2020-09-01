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高雄少女／破案最關鍵人物曝！14歲「神隊友」一舉動救命　網推爆

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▲▼高雄少女失聯3天找到人。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

▲高雄少女遭羅姓主嫌囚禁在密室內66小時，終於在今日上午被警方尋獲。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

記者莊智勝／高雄－新竹報導

高雄一名年僅14歲的少女離家失聯3天，警方雙北、新竹來回奔波搜查，終於在今（1日）於新竹竹東一處套房密室內尋獲少女及羅姓主嫌，全案宣告偵破。少女歷經驚魂66小時，目前已經平安返抵高雄；PTT網友討論，全案還有一位被忽視的關鍵人物，就是8月29日當天陪同少女搭高鐵北上新竹的同學，若不是該名同學機警記下車牌號碼，並提供給警方，否則少女遭囚的時間恐怕還會更長。

警方調查，少女29日當天向父母謊稱要與同學到旗津遊玩，隨後在該名同學的陪同下搭乘高鐵北上，準備面試「手遊陪玩」打工，並在當天約下午2時50分搭上羅嫌的車，與同學分道揚鑣，雙方一度約好當晚5時會合，再一同搭高鐵返回高雄，不料少女竟一去不復返。

當天到了約定時間後，同學回到高鐵新竹站等待少女，但卻遲遲不見少女身影，且由於這時少女手機已被羅嫌沒收，因此同學也聯繫不上，只好站在高鐵站苦等少女6小時，眼見夜色漸深，少女又遲遲未歸，同學急得像熱鍋上的螞蟻，深知少女這時恐怕遭遇危險，因此還撥打電話報警，並提供悄悄記下的車牌號碼給警方，警方也因此迅速鎖定嫌疑車輛，並於8月31日率先逮捕盧姓共犯，經偵訊後突破其心防，這才得知原來少女還在竹東，急忙折回新竹尋人，並於今日成功救出少女。

據悉，該名同學在苦等少女6小時後，由於身上的錢不夠買高鐵票，只好先行撥打電話返家求助，並由親戚通知住在新竹的好友前往高鐵站協助購票，這才終於得以返家。

該名同學機警記下車牌號碼、在高鐵站苦等少女的義舉曝光後，引起PTT網友討論，直呼這位同學「聰明又有義氣，非常值得做朋友」、「真的是關鍵，神隊友」、「少女真的因為這個朋友得救」、「沒有這位同學的話警察不會那麼快找到」、「根本一生的貴人」、「這絕對值得感恩一輩子」、「這同學有危機意識，小小年紀這樣很厲害了！」

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