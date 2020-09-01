開學日曾喊想回家！高雄少女行動被控制…疑遭「項圈套頸」囚密室

記者吳奕靖、莊智勝／高雄－新竹報導

高雄年僅14歲的少女離家失聯長達66小時，今（1日）上午近9時終於在新竹竹東一處出租套房內密室尋獲，且主嫌羅男也在場，當場遭到警方壓制逮捕。少女重獲自由後，稍早在2名女警的陪同下搭乘高鐵返回高雄，並前往醫院驗傷。據了解，少女向警方表示，被囚在密室期間，行動遭到羅嫌控制；目前警方不排除羅嫌有使用項圈、繩索一類物品限制少女行動，但經初步搜索，房內並未發現類似物品，羅嫌是用何方式限制少女自由，還需深入調查釐清。

▲少女被羅嫌囚禁在僅2坪大小的密室中，僅有一隻鯊魚娃娃陪伴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步了解，少女抵達新竹與羅嫌接洽準備面試工作時，當即發現羅嫌「好像怪怪的」，且事後被帶進密室、手機也遭到沒收，因此整段過程中一直保持警覺，假意順從羅嫌要求，以確保人身安全。

而昨（8月31日）是開學日，少女也曾向羅嫌表示「想回家、想去上學」，但羅嫌卻未應允，持續將少女囚禁在密室內，直到今（1日）被警方尋獲，少女才終於重獲自由，並在2名女警陪同下平安返回高雄。據悉，少女事後向警方透露，遭囚期間行動受到羅嫌控制；警方經推測後，不排除羅嫌可能有使用項圈、繩索一類物品，但由於房間內並未發現類似物證，因此確切情況還有待釐清。

另一方面，歷劫歸來的少女情緒鎮定，稍早已前往醫院檢查；由於羅嫌先前犯下2次性侵案都是先下藥使被害人昏睡，因此少女也進行血液檢測，將釐清是否有遭羅嫌施用藥物。