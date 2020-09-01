遊客餵鹿吃口罩？飼養員嚇壞衝上前　影片瘋傳「網一面倒喊冤」

記者蔡儀潔／綜合報導

近日在北京野生動物園內，一名遊客在自駕區遊覽時，疑似擅自喂鹿吃口罩。不過不少網友質疑，「怎麼確定是車裡人喂的？」、「估計是口罩拿手裡被搶過去的」。消息傳出後，園方緊急回應，稱目前正在調查核實具體情況，處理結果將在調查清楚後對外界公佈。

▲事發畫面 。（圖／翻攝自微博）

一段餵食動物的影片在網路瘋傳，畫面中一隻動物將頭伸進一輛銀灰色的小轎車中，隨後叼出一個藍色口罩並咀嚼起來，車窗中隨即伸出一隻手試圖拿回口罩，卻沒能成功。眼看動物要將口罩吞下，兩名工作人員及時趕到，從動物口中搶回了口罩，並揮手示意讓該遊客駕車前行。

影片傳出後，「遊客疑似給動物喂口罩被制止」衝上微博熱搜，不過網友一邊倒認為，「它自己把頭伸進去，你怎麼確定是車裡人喂的？」、「車裡面的人不是在把口罩搶回來嗎」、「單從這個視頻其實是沒法判斷出是遊客主動喂，還是動物自己叼到的」。

▲工作人員及時上前制止。（圖／翻攝自微博）

針對這一事件，北京野生動物園客服中心工作人員表示，目前園區正在調查核實具體情況，處理結果將在調查清楚後對外界公佈。

園區市場行銷部則稱，「這件事我們很重視，該遊客是否是故意的，我們正在找當時的工作人員瞭解具體情況，在沒調查清楚前我們不便輕易評論，以免對遊客造成傷害。園區裡一直有安排專人負責應對突發事件，以保證遊客在近距離接觸野生動物時的安全。」