LIVE／非邦交國議長首位！韋德齊赴立法院發表45分鐘演說

記者徐政璿／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，1日到立法院發表演說，這是立法院睽違45年後，再度有外國議長在議場發表演說，也是非邦交國議長中的第一人。

根據立法院秘書處公布的活動流程，立法院長游錫堃1日上午在議場頒贈韋德齊立法院國會外交榮譽一等獎章，隨後韋德齊發表演說。演說結束後，韋德齊將與游錫堃在文化走廊為捷克特展區揭幕，兩人也將共同在民主友誼牆簽名留念。

對於韋德齊即將參訪立法院，游錫堃31日在立法院回應媒體詢問表達誠摯歡迎，並以「神交已久」，說明對韋德齊來訪感到高興。

根據立法院資料，過去外國訪賓曾經受邀到立法院演說者，包含議長4人、現任元首6人、卸任元首4人。

4位曾蒞臨立法院發表演說的議長，包括韓國國會議長申翼熙（1951年5月11日）、韓國國會議長李孝祥（1967年2月24日）、美國眾議院議長艾伯特（1971年8月18日）、薩爾瓦多議長羅德力格茲（1974年12月24日），當時都和台灣有邦交。

6位曾受邀到立法院演說的外國元首是土耳其總理孟德斯（1958年4月29日）、菲律賓總統賈西亞（1960年5月6日）、哥斯大黎加總統羅德里格斯（1999年3月26日）、薩爾瓦多總統佛洛瑞斯（2000年12月8日）、馬紹爾總統湯敏彥（2008年3月11日）、吉里巴斯總統湯安諾（2010年6月8日），也都是在邦交時代來訪。

4位曾蒞臨立法院發表演說的外國卸任總統是美國前總統福特（1991年5月11日）、法國前總統季斯卡（1992年5月8日）、前蘇聯領袖戈巴契夫（1994年3月24日）、波蘭前總統華勒沙（1996年11月1日）。

▲捷克議長。（圖／ETtoday攝影中心攝）