「義烏指數」預測川普逆轉勝　搖擺州民調反超拜登9％

▲民顯顯示川普聲勢急起直追，市場預測將順利連任。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統大選進入倒數階段，最近中國浙江義烏收到大量川普的競選產品訂單，遠遠超過民主黨對手，顯示市場似乎仍看好他連任。此外，最新民調顯示川普陣營已經逆轉局勢，支持率超過民主黨候選人、前副總統拜登。

義烏送有中國小商品之都的稱號，過去大量候選人的周邊旗幟、棒球帽、T恤、手環、面具等均採購於此，今年因為疫情關係，又增加了印有候選人名字和標語的口罩、面巾等。

新加坡《聯合早報》報導，有義烏批發商透露，自去年底以來，工廠已經發出10萬面印有川普競選口號的旗幟，而相同的拜登應援旗幟則只有數千面；另有公司透露，近期不斷收到川普競選產品的訂單，數量遠超過拜登陣營，顯示市場認為川普非常有可能連任。

2016年，「義烏指數」就神準預測到川普能爆冷擊敗希拉蕊，因此有外媒推斷，依照今年「義烏指數」的情況，川普能夠逆轉選情，順利連任美國總統。

另外，英國《周日快報》與民主研究所（Democracy Institute）最新民調顯示，在共和黨全代會造勢節術後，川普在全國獲得48％民眾支持，領先拜登的45％，而在今年大選的6個關鍵搖擺州，川普的支持率更擴大至49％，大幅領先拜登的42％。

民主研究所表示，民調顯示，民主黨人似乎錯誤解讀了反種族主義示威對社會造成的影響，也低估了美國民眾渴望恢復法治的期盼。民主研究所總部設在美國華府和英國倫敦，2016年曾準確預測英國脫歐公投，以及美國總統大選結果。

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