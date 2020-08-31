瘦肉精豬牛被罵翻！婦產科醫師揭「類似成分藥物」：孕婦也在用啊

▲施景中指出，孕婦也用瘦肉精的類似藥物來安胎。（示意圖／取自PIXABAY）



記者柯振中／綜合報導

蔡英文政府決定開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起許多外界議論，意外掀起許多對立。對此，婦產科醫師施景中出面回應，全世界孕婦使用的安胎藥其實與「瘦肉精」性質相似，而氣喘、慢性阻塞性肺病的病人一樣也會用到類似藥品，「無意加入筆戰，我認為能不吃肉最好。」

施景中在臉書上說明，近日瘦肉精的話題燒得沸沸揚揚，「但說真的，如果跟孕婦說，全世界孕婦(包括台灣)在吃的安胎藥Yutopar和「瘦肉精」同屬β2 sympathomimetics，是性質類似的藥，可能導致心悸、手抖，脂肪減少，肝醣分解增加，血管擴張… 等副作用，不知道是否還有孕婦願意吃安胎藥的？」

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▼近日美豬、美牛爭議不斷，醫師卻說「孕婦也在用類似瘦肉精的藥物」。（示意圖／記者李毓康攝）



施景中提到，美國、歐洲得孕婦以類似藥品terbutaline，或是使用CCB - nifedipine來安胎，但依然可能出現頭痛的症狀，低血壓孕婦也不適合使用。

施景中回應，若是患有氣喘、因抽菸過多導致慢性阻塞性肺病的病人，依然可能以「瘦肉精」的類似藥品「bricanyl （terbutaline）」做為氣管擴張劑，「不知道病人會怎樣想。」

施景中看完瘦肉精的作用與副作用，惡搞在臉書上說，「看的我都有點心動了，有沒有人在吃的、但沒有副作用的瘦肉精？（誤）」

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