美國豬進口...林口黑毛豬沒在怕！每年可提供440萬公斤

▲林口公有市場啟用時，市長侯友宜親臨黑豬肉攤。（圖／翻攝新北市政府官網，下同）

突發中心／新北報導

近期美豬話題沸沸揚揚，對於新北市林口地區養豬產業更是產生壓力，惟林口區豬農雖感受壓力但仍積極面對未來可能的衝擊，主因為林口飼養的豬隻多為黑毛豬，黑豬肉口感好，肉質佳，且在地養豬戶汲汲營營努力提升養殖品質下，往往豬還沒到成豬，就已經銷售一空，成為林口在地潛力優質農產品。

對此，林口區長藍品畯表示，「林口豬種以黑毛豬為大宗，每年約可提供440萬公斤的豬肉至市場販售，而黑毛豬成長週期較久，平均生長期需1年，為白豬的2倍」。

此外，新北市養豬協會理事長李當期表示，「不論在肉質、口感等，都比一般白豬來得Q彈、緊實，至於營養成分如鐵質、蛋白質、維生素E、膠原蛋白及彈性蛋白等含量都比白豬高許多，而膽固醇含量和脂肪都比白豬肉來得低，因此深受婆婆媽媽喜愛。」

藍品畯區長表示，「林口的養豬場為與國際競爭，擺脫傳統養豬場過去給人髒亂及惡臭的印象，新一代的豬農特別注重環保及衛生問題。」藍品畯舉例提到，「如李永亨畜牧場申請沼液沼渣資源回收再利用廠房建置，回收豬糞再利用」、「許建和畜牧場則是每天放音樂給豬聽，產出的豬隻個個體型精實為上品」、「有福畜牧場設有自動清洗機，自動化餵食設備，近日更引進全新北第一臺價值百萬的汙泥處理機，讓廢水更淨化，利用對環境較友善的綠能環保飼養外，還可供應消費者優質的肉品。」

另外，林口區公所也表示，「不只畜牧養殖，林口轄內也有許多只販售在地黑豬肉的優良攤商，如林口公有市場內勇仔肉舖，下福里長李美玉自家就是經營豬肉攤」另外，黑毛豬成豬都要先預訂，經電宰後再運至店鋪販售，因此每日數量有限，沒有預定或太晚去買，很容易就空手而歸，可見林口黑豬肉品質優良，深獲喜愛，林口區公所也歡迎大家多多食用國產豬肉，鼓勵在地產業之餘，讓畜牧業可以投入更多友善環境的設施，達到友善環境、畜產永續的目標。