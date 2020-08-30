館長案「槍手4破綻」曝幕後操控　高中肄業卻專業布陣！檢警抓馬腳

▲▲館長遭槍擊事件，林口分局移送嫌犯。（圖／記者宋良義攝）

記者張靖榕／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨遭劉姓犯嫌近距離連開3槍，造成四肢嚴重受傷，儘管劉當天早上主動投案，但到案後行使緘默權、等2名大律師到現場才願配合做筆錄等行為及動機，皆有不尋常之處，讓檢警懷疑幕後另有人指點。調查目前無發現其他共犯，但警方表示不排除和可能性，已成立專案小組調查。

周六（29日）晚間距離28日凌晨2點的槍擊已過43小時，館長經過7小時的手術後保住一命，在臉書首度上傳住院照片，並回應「謝謝大家關心，我會努力站起來。」負責主刀的外傷骨科主任周應照指出，館長雖身中3槍彈均避開要害，而且骨骼各方面都很健康，因此有信心往100分復原發展，樂觀情況1星期多就能出院，6個月後可恢復正常運動。

據《聯合報》引述知情人士指出，館長日前直播講述遭性騷擾，後來網友肉搜出劉嫌電話，一天瞬間300多通電話打爆，於是劉上律師事務所求助，詢問能否以違反個資法與妨害名譽提告，但最終被律師勸退。

10天後劉嫌竟現身林口槍擊館長，到案後堅持等律師來才願開口，後來事務所指派2名律師前往協助劉嫌。然而劉嫌無業且非富家子弟，為何卻有管道取得黑市價格高昂的「沙漠雛鷹」手槍行兇，顯得疑點重重，而且投案後便立刻行使緘默權，必須律師到場才配合筆錄，更不配合解鎖手機供警方調查，對一名高中肄業且不熟悉法院事務的人來說，劉竟然能搬出刑事訴訟案中完整的「教戰守則」。

此外，警方發現「肉搜」事件並不為真，判斷是劉嫌故佈疑陣想誤導偵辦方向，種種疑點讓檢警懷疑背後可能有高人指點，已進一步調查中。