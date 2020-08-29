館長中槍／將出面報平安？　《ETtoday》直擊助理拿直播架進病房

記者陳豐德、莊智勝／新北報導
網紅「館長」陳之漢28日凌晨在林口成吉思汗健身館前遭到劉姓男子連開3槍，經送往林口長庚緊急手術取出2顆子彈後，目前轉往加護病房觀察；稍早，《ETtoday新聞雲》記者發現，館長的助理頻繁進出病房，還拿了直播架進去，推測待傷況穩定後，館長將於第一時間開直播向粉絲報平安。針對館長目前傷口復原情況，稍後林口長庚也將於中午11時15分進行說明。
▲館長助理帶著直播架進病房。（圖／記者陳豐德翻攝）
▲館長身中3槍痛苦倒地。（圖／翻攝自臉書／飆捍）
記者陳豐德、莊智勝／新北報導
網紅「館長」陳之漢28日凌晨在林口成吉思汗健身館前遭到劉姓男子連開3槍，經送往林口長庚緊急手術取出2顆子彈後，目前轉往加護病房觀察；稍早，《ETtoday新聞雲》記者發現，館長的助理頻繁進出病房，還拿了直播架進去，推測待傷況穩定後，館長將於第一時間開直播向粉絲報平安。針對館長目前傷口復原情況，稍後林口長庚也將於中午11時15分進行說明。
▲館長助理帶著直播架進病房。（圖／記者陳豐德翻攝）
▲館長身中3槍痛苦倒地。（圖／翻攝自臉書／飆捍）
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