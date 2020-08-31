「日花3hrs開車通勤」一連5年…他喊疲倦了！網勸停：有過勞風險

▲原PO每天都花3小時在開車通勤。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人出社會後就過著通勤人生，但通常一天花在交通上的時間也不會太久。就有一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「每天通勤兩個小時以上，你可以接受嗎？」說他已經連續5年每天7:20出門，但到公司已經快9:00，花將近3小時在開車通勤，「最近真的有點疲倦！如果是你的話，受得了嗎？」

這位網友文中表示，他已經持續5年「每天7點20分出門，到公司卻是快9點」的日子，每天都要花將近3個小時在開車通勤，讓他最近覺得真的有點疲倦，「如果是你的話，受得了嗎？」還是應該要找健身房報到。

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看到貼文後，許多人紛紛大呼受不了，「誰能接受？來回1小我都扛不住了」、「幹嘛不租屋」、「超過30分鐘就考慮租房子了，時間成本不用錢嗎」、「這樣太累」、「來回通勤浪費時間、體力」、「這好像已經是過勞死高風險條件之一了。」

▲很多人都過著通勤生活。（示意圖／記者李毓康攝）

不過也有網友表示，「基隆通車新北差不多，不過國道轉捷運是還好，反正就滑手遊」、「坐車可以～開車或騎車不行」、「薪水*1.5的話可以考慮」、「看能不能搭車吧 ！我也是7:30出門，8:40到公司」、「我就是啊，每天嘉義台南通勤」、「4年前沒租屋，桃園觀音到內湖來回平均5-6小。」

還有人認為，「這是日本人的日常，但台灣這麼小，通車1個小時已經極限，一般都在40分鐘以內吧！2個小時？住台中到台北工作？這樣不乾脆在台北租房子，可能比每個月花高鐵費用省吧」、「這一點也可以反應在台灣人的房價問題上，美國、日本通勤時間台灣人無法想像，5分鐘車程沒有便利商店就不能住，呵呵！」