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軍事對峙升溫！　央視：美4大海上據點「網兜形」島鏈圍堵中國

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▲▼美軍伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）。（圖／翻攝美國海軍）

▲中美衝突持續升溫。（圖／翻攝美國海軍）

記者鄭思楠／綜合報導

中美關係持續惡化，雙方不斷在東海、南海秀肌肉，引發國際高度關注。據《央視軍事》29日報導，美國不斷在印太地區進行「航行自由行動」，實際上主要依靠的就是4個軍事基地，這4大海上據點，欲對中國進行「網兜形」圍堵。

其一，西北太平洋據點：橫須賀基地。美軍橫須賀海軍基地位於日本本州島東京灣入口處東岸的橫須賀港，港內水域開闊，可同時停泊包括航母在內的各種艦艇300餘艘。它也是美國國土以外唯一一處具有航空母艦母港機能的港口，目前作為美國雷根號航母的母港。

其二，西太平洋據點：關島海軍基地。關島海軍基地，位於西太平洋馬裡亞納群島中最大、人口最密的島嶼關島上。這裡是美軍西太平洋作戰體系的重要戰略支點和聯繫本土與東亞的重要樞紐，關島的阿普拉港內可同時停泊80餘艘艦艇。

美軍目前將關島作為戰略轟炸機、攻擊核潛艇的前沿作戰基地和彈藥、航空燃油儲存站。已在關島部署了63枚AGM—86C型空射巡航導彈，建成了美空軍第二大航空燃油儲庫，同時組建了第15潛艇中隊，並已部署4艘「洛杉磯」級核動力攻擊潛艇。

其三，西南太平洋據點：達爾文港海軍基地。達爾文是澳洲北領地的首府，從地理位置上來看，達爾文是澳洲距離亞洲最近的地區。因此，美軍的艦艇和飛機從這裡出發，很快就可以進入南海等熱點區域。

其四，印度洋據點：狄耶戈加西亞島。位於印度洋中部的狄耶戈加西亞島總面積只有大約30平方公里，卻有著極其重要的戰略地位，是英屬印度洋領地的一部分。上世紀60年代後，美國與英國簽訂協議，租借了該島，在島上修建了大型機場，可起降包括戰略轟炸機在內、美軍現役幾乎所有型號的飛機，這裡也成為支撐美軍全球戰略行動的重要樞紐之一。

軍事專家杜文龍分析，這幾個基地構成一個島鏈效應，圍繞在中國周邊，美國和盟國把綜合性基地進行了聯合開發、聯合建設，主要目標是「半環形」趨勢，對中國周邊構成比較大的威脅與挑戰；目前看，美國特別關注印度洋方向和太平洋方向，爭取通過南海連接效應，讓兩洋戰略逐漸形成。

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