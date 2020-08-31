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女童遭捲上天！救命恩人曝「風箏纏脖」　他跳起一把抱下：很心疼

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記者陳韻如／綜合報導

新竹南寮風箏節30日發生恐怖「吃人風箏」事件，3歲女童遭強風捲起的風箏一路帶到空中，所幸最後因風勢趨緩，被熱心民眾救下，而女童也僅受到輕傷並無大礙。當時一名協助抱下女童的男子事後出面受訪表示，起初以為是特技表示，後來發現狀況不對，於是靠著身高優勢，跳起來一把抱下女童，才結束這驚悚的一瞬間。

▲新竹一名孩童遭風箏捲上天。（圖／ ‎翻攝臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

▲新竹一名孩童遭風箏捲上天，下方民眾嚇壞。（圖／ ‎翻攝臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

救下女童的救命恩人是一名身高178公分、憲兵退伍的林姓男子，他事後受訪表示，當天他到南寮風箏廣場遊玩，孰料卻見到這驚悚一幕，而當時他還一度以為是特技表演，但最後發現不對勁，「我當下其實只想到說，我不能讓小朋友摔下來，不管怎樣，我一定要接到她，剛好風又停下來，當下我直接跳上來把她接下來。」

▲▼新竹女童遭風箏捲上天，救命恩人曝光。（圖／翻攝東森新聞）

▲女童救命恩人事後出面首訪，並透露當時情景，「當下其實只想到說，我不能讓小朋友摔下來。」（圖／翻攝東森新聞）

林男表示，當下看到風箏其實是纏到女童的腰，但因風吹，最後就變成纏到女童脖子，而飛上去後女童還有掙扎，直到風勢漸弱，他才靠著身高優勢跳起來將女童一把抱下。

▲▼新竹女童遭風箏捲上天，救命恩人曝光。（圖／翻攝東森新聞）

林男提到，「你看到那個整個脖子被風箏這樣纏住後，其實每個人心裡都是滿心酸的，抱到她的時候，她其實是臉很紅，眼睛是沒有打開的。」直到最後他聽到女童哭聲，才放下心中大石轉身離開。而事後也有人傳訊向他道謝，「真的感謝你，然後有任何需要幫忙的，不要客氣，儘管開口」，對此，林男則謙虛表示，這是一定會做的，不需要特別道謝。

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