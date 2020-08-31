快訊／高雄少女失聯！「嫌疑車、駕駛人」新北尋獲　她人間蒸發

▲少女新竹高鐵失聯！警方31日尋獲將少女帶走犯嫌。（圖／少女家屬提供）

記者陳以昇、陳韻如／台北報導

高雄14歲少女29日午後搭高鐵到新竹後，上了一名陌生人的車後隨即失聯，家屬焦急的上網PO文協尋，並前往警局報案。經電信公司GPS定位後，發現手機門號一度出現台北市水源路後卻又中斷，警方深入追查後掌握該車輛及車主身分，確認行蹤仍在台北市水源路一帶，而稍早消息傳出，警方在新北市尋獲該車輛，但仍不見少女身影，目前警方正將車輛駕駛人帶回調查。

▲高雄少女失聯2天，嫌犯人、車在新北市被警方尋獲（圖／記者陳以昇攝）

少女的母親指出，女兒約自今年5月起開始與網友聊天，並提及「代打電玩」打工，日前該名網友還宅配來一支手機、門號與現金，隨後29日午後女兒即搭乘高鐵北上至新竹，之後上了一輛車後隨即失聯。

少女家屬事後焦急在臉書發文協尋，並立刻報警。警方獲報後，立刻透過電信公司以少女手機的GPS定位協尋，而起出發現少女最後關機位置在台北市水源路，但隨後又失去訊號，線索就此斷了。

警方事後積極深入追查，31日掌握該車輛及車主身分，並再度追蹤2人GPS，發現少女與犯嫌一度移往萬華區國興路一帶，事後又轉往新北市某區，警方遂立刻出動搜索，而稍早消息傳出，該車輛被警方尋獲，而車輛駕駛人也被警方帶回調查。

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