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快訊／梅莎開颱風眼「威力直逼強颱」　午後小心較強雷雨彈襲

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記者賴文萱／台北報導

中度颱風梅莎今（31）日起至明（9月1日）相對最接近台灣，從衛星雲圖上已可看見颱風眼開了，氣象局指出，目前梅莎颱風為中颱上限，有機會晚上之後增強為強颱。受到外圍環流影響，北部、東北部有間歇性陣雨，可能有局部較大雨勢，其他地區以午後雷陣雨為主，民眾須留意午後雷雨強度有比較強，中南部可能有局部大雨。

▲▼梅莎颱風開颱風眼。（圖／翻攝自RAMMB）

▲梅莎颱風開颱風眼。（圖／翻攝自RAMMB）

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▲▼梅莎颱風開眼。（圖／翻攝美國海軍研究實驗室NRL）

▲梅莎開颱風眼。（圖／翻攝美國海軍研究實驗室NRL）

氣象預報員李孟軒表示，梅莎現在還是中颱上限強度，稍早颱風眼已經開了，未來有增強趨勢，有機會到強颱下限，時間點最快是今天晚上，但以明天機率最高。

不過，由於梅莎颱風中心距離台灣還有500公里之遠，即便轉為強颱，對台灣影響不大，未來預計以偏北轉北北西方向朝琉球群島接近。

氣象局長鄭明典指出，梅莎在一個季風低壓內發展，整個季風低壓的雲系很大。因為季風低壓內對流區分散，很多小環流發展，因此梅莎環流的整合過程變動很大，近中心雲系分分合合。現在梅莎的眼牆雲系正在環繞中，強度還有上調空間。

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲天氣突然從大太陽變成下雨天，鄭明典說是颱風外圍環流影響特徵。（圖／記者黃克翔攝）

今下半天到明上半天颱風相對最接近，受到外圍環流影響，北部、東北部有間歇性陣雨，可能有局部較大雨勢，其他地區以午後雷陣雨為主，民眾須留意午後雷雨強度有比較強，中南部可能有局部大雨。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲梅莎今明最接近台灣，外圍環流影響，北部、東北部有雨。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，除非路徑大幅往西偏移，否則海警發布機率相對偏低，不過後期預報仍具不確定性，請留意最新天氣訊息。另外，今天到周三，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生機會，沿海風浪大，海上作業或活動請注意安全。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲中南部午後小心雷雨彈，有局部大雨發生可能。（圖／中央氣象局）

周三受到西南風影響，中南部有短暫陣雨，其他地區偏午後雷陣雨；周四、五台灣位在低壓帶裡面，降雨範圍更擴大，除中南部外，北部、東北部也有局部短暫陣雨，留意局部較大雨勢發生。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲又有低壓醞釀發展，未來將增強為熱帶性低氣壓或颱風。（圖／中央氣象局）

至於台灣東方2400公里處低壓醞釀發展，氣象局表示，預計再過3-4天以上可能生成為熱帶性低氣壓或颱風，但由於發展位置更偏東邊，未來路徑以往日本移動機率最大。

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