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梅莎變胖「快開眼了」估今轉強颱　彭啟明：北部晚間起風雨更明顯

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天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲根據最新衛星雲圖，梅莎的颱風眼快出來了。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風梅莎變胖，快「開眼」了！天氣風險公司總經理彭啟明表示，梅莎颱風增強變大，北部風雨今天（31日）晚間到周二清晨較大；另外，今各地都留意颱風外圍環流帶來的水氣。而根據最新衛星雲圖，梅莎的颱風眼已經快出來了。

氣象局長鄭明典在臉書說，第9號颱風梅莎在一個季風低壓內發展，整個季風低壓的雲系很大，因季風低壓內對流區分散，很多小環流發展，因此梅莎環流的整合過程變動很大，近中心雲系分分合合；現在梅莎的眼牆雲系正在環繞中，強度還有上調空間。

請繼續往下閱讀...

彭啟明在臉書指出，梅莎今晨6時颱風中心位置在台灣南端鵝鑾鼻的東方約840公里海面上，持續朝北北西方向前進，中心風速仍維持每秒45公尺，還持續增強當中，可能在今天就有機會接近到強烈颱風每秒51公尺的強度，7級風暴風半徑200公里。

天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼彭啟明指出，梅莎今晨6時颱風中心位置在台灣南端鵝鑾鼻的東方約840公里海面上。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，今晚到周二凌晨是颱風距離台灣東北方最近的時候，預計中心距離東北角約500多公里，大約在宮古島和琉球群島那霸間通過；周二將進入東海，往北一路往朝鮮半島，可能在南韓附近登陸，對日本九州也有影響。

彭啟明指出，颱風距離台灣較遠，離發布海上警報仍有段距離，雖未直接影響台灣，但東半部的風浪已經顯著增強；各地也因颱風環流吹著東北風，北部清晨已有些零星降雨，東半部也有小範圍的對流在外海發展，西半部也有東北風遇上原來的西南風，發展成線狀對流，從台南移動到高雄外海。

彭啟明說，今各地都留意颱風外圍環流帶來的水氣，其中以桃園到新竹以北，包含台北市、新北市到基隆或是到宜蘭，東北風的迎風面上都容易有外圍雲系移入，風較強，也會有一陣陣的局部較大降雨；尤其今晚到周二清晨會更明顯，提醒您外出務必要戴上雨具，大約在周二白天颱風往北走，影響會逐步緩和。

▼氣象局說，梅莎將往琉球過去。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，中南部不是颱風主要影響區域，屬於東北風的背風面，不像北部有直接外圍雲系移入，但仍有午後熱對流發展起來，要留意仍有局部較大的雷陣雨，如果遇到務必要能避就避。

彭啟明分析，颱風在北上後，並沒有會帶來顯著西南氣流或西南風的特徵，但環流將會牽動，讓台灣附近有明顯的東北風，這離東北季風還有段距離，溫度會稍降一點；不過，這和原來較弱的環境西南風預期會有些對峙，將會讓台灣的天氣略不穩定，周二開始到這周末的天氣，由於附近的水氣較多，天氣仍略不穩定，晴時多雲偶陣雨將是這周的寫照，提醒您外出要攜帶雨具會較合適。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今颱風外圍環流帶來較多水氣，北台灣和宜蘭有不定時短暫陣雨或雷雨，中南部沿海地區清晨也有些降雨；而中南部、花東午後有雷陣雨，且因中南部位於背風側，雷雨較明顯，可能有短時強降雨；周二也是類似天氣，下半天西南風開始進來，中南部、尤其是南部有迎風面降雨。

劉沛滕分析，預估梅莎往琉球方向，最快今深夜增強為強颱，預計周二是它強度最強時；估周二清晨梅莎離台灣比較近，不過，仍有約500公里遠，發布海上颱風警報的機率非常低，但基隆北海岸、東半部和恆春半島要注意長浪發生。

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