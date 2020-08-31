快訊／梅莎環流發威「雷雨彈襲桃竹」　北北基4縣市大雨特報

▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

最後更新時間：11:30

氣象局針對「桃園市、新竹市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分止。示警區域包含桃園市龍潭區；新竹市東區、北區、香山區；新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、寶山鄉。氣象局提醒，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

中颱梅莎今明2天相對最接近台灣，受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（31）日發布大雨特報，基隆北海岸、大台北山區及桃園市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報縣市：基隆市、台北市、新北市、桃園市

▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，梅莎現在還是中颱強度，未來仍有增強趨勢，有機會到強颱下限，時間點最快是今天晚上，但以明天機率最高。不過，由於梅莎颱風中心距離台灣還有500公里之遠，即便轉為強颱，對台灣影響不大，未來預計以偏北轉北北西方向朝琉球群島接近。

▲中南部午後小心雷雨彈，有局部大雨發生可能。（圖／中央氣象局）

今下半天到明上半天颱風相對最接近，受到外圍環流影響，北部、東北部有間歇性陣雨，可能有局部較大雨勢，其他地區以午後雷陣雨為主，民眾須留意午後雷雨強度有比較強，中南部可能有局部大雨。

氣象局表示，除非路徑大幅往西偏移，否則海警發布機率相對偏低，不過後期預報仍具不確定性，請留意最新天氣訊息。另外，今天到周三，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生機會，沿海風浪大，海上作業或活動請注意安全。

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