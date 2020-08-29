新莊健美女警助推1500公斤拋錨車　女力爆發讓車主嚇到吃手手

記者陳豐德／新北報導

13日晚間6時許新北市新莊區下起陣雨，下班時間的新北大道與中正路口車流量相當大，當時在疏導交通的員警發現，一台小客車引擎熄火卡在路中央造成回堵，隨即通報警員陳英鴻、女警陳浩禎到場，看似柔弱的陳浩禎與民眾合力推動近1500公斤的自小客車至路旁，順利紓解車流，讓車主看傻了眼。

▲新莊健美女警陳浩禎協助車主將拋錨車推至路邊。（圖／記者陳豐德翻攝）



警專34期的女警陳浩禎目前在新莊警分局丹鳳派出所服務，才24歲看似嬌弱的她，平時放假都會到健身房健身，鍛鍊肌肉爆發力及耐力，除此外熱愛戶外運動的她，也熱愛登山以及騎重機，私底下其實是個健美女警。

13日晚間，家住桃園的林男（35歲）開車打算到台北市找朋友，沒想到在停等紅綠燈時引擎突然熄火。現場指揮的員警考量車流大，加上天色昏暗又下雨，若不即時排除，恐易發生交通事故，便決定通知警員陳英鴻、女警陳浩禎到場，與林姓民眾一起將拋錨車推到路旁後，等待救援拖車到達。

林姓駕駛見女警陳浩禎看似瘦弱，當下卻女力爆發，一同將近1500公斤的自小客車推到路旁，後續仍臉不紅氣不喘，不免直讚「跟印象中女警較柔弱的感覺很不同」，感到相當佩服，也相當感謝警方的即刻救援。

▼健美陳浩禎熱愛爬山。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼員警及車主合力推動1500公斤的拋錨車。（圖／記者陳豐德翻攝）



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