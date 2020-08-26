自豪曾和「惡龍」張錫銘同牢　角頭擁18長短槍...囂張PO照：哥帥的是心

▲▼刑事局中打逮捕南投游姓角頭，起出18支長短槍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局中部打擊中心前後3次逮捕南投黑幫游姓角頭，其中一次聽過游對於曾和黑道大哥張錫銘同牢房一事感到相當自豪，語氣中透露出崇拜，結果反而是張勸游，不要和警方正面衝突，對空鳴槍就好，再趁亂逃跑，讓游聽了一時語塞。

▲刑事局中打逮捕南投游姓角頭在臉書寫了「哥帥的是心」等語。

刑事局第六大隊表示，游姓角頭今年3月在埔里鎮朝人開槍，並長期販賣毒品供人吸食，5月被專案小組拘提送辦，不料他交保後又陸續在台中、彰化犯下持槍擄人、及槍砲等案件，8月19日在南投緝捕游男等4人到案，並搜出偽造刑警證、手銬及改造長短槍18把，20日已依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及恐嚇取財等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，並聲押獲准。

▲刑事局中打逮捕南投游姓角頭，起出18支長短槍。

警方表示，在8月19日，鎖定游嫌和同夥龍嫌兩人出現在南投，立即派人跟監，兩人後來開到南投仁愛鄉一處溪邊釣魚，原本要重兵圍捕，但考量當時附近有其他民眾也在溪邊烤肉，只好靜待游釣完魚，返回車上時才上前逮捕。

專案小組表示，前後共逮捕過游嫌3次，有次聽游主動提及，曾和張錫銘同牢房，游對於能和「大尾仔」關在一起，認為自己也是同級數的，相當自豪，不料，張卻勸他，碰上警察，要懂得躲避，不要正面衝突，不要拚命，對空鳴槍就好，趁著混亂找機會逃跑，讓游聽了一時語塞。

游嫌屢屢犯案，不改囂張本色，6月8日當天還更換臉書大頭照，寫下「哥帥的不是外表，哥帥的是心」，如今落網，感到格外諷刺。

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