　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自豪曾和「惡龍」張錫銘同牢　角頭擁18長短槍...囂張PO照：哥帥的是心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼刑事局中打逮捕南投游姓角頭，起出18支長短槍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼刑事局中打逮捕南投游姓角頭，起出18支長短槍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局中部打擊中心前後3次逮捕南投黑幫游姓角頭，其中一次聽過游對於曾和黑道大哥張錫銘同牢房一事感到相當自豪，語氣中透露出崇拜，結果反而是張勸游，不要和警方正面衝突，對空鳴槍就好，再趁亂逃跑，讓游聽了一時語塞。

▲▼刑事局中打逮捕南投游姓角頭，起出18支長短槍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲刑事局中打逮捕南投游姓角頭在臉書寫了「哥帥的是心」等語。

刑事局第六大隊表示，游姓角頭今年3月在埔里鎮朝人開槍，並長期販賣毒品供人吸食，5月被專案小組拘提送辦，不料他交保後又陸續在台中、彰化犯下持槍擄人、及槍砲等案件，8月19日在南投緝捕游男等4人到案，並搜出偽造刑警證、手銬及改造長短槍18把，20日已依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及恐嚇取財等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，並聲押獲准。

▲▼刑事局中打逮捕南投游姓角頭，起出18支長短槍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲刑事局中打逮捕南投游姓角頭，起出18支長短槍。

警方表示，在8月19日，鎖定游嫌和同夥龍嫌兩人出現在南投，立即派人跟監，兩人後來開到南投仁愛鄉一處溪邊釣魚，原本要重兵圍捕，但考量當時附近有其他民眾也在溪邊烤肉，只好靜待游釣完魚，返回車上時才上前逮捕。

專案小組表示，前後共逮捕過游嫌3次，有次聽游主動提及，曾和張錫銘同牢房，游對於能和「大尾仔」關在一起，認為自己也是同級數的，相當自豪，不料，張卻勸他，碰上警察，要懂得躲避，不要正面衝突，不要拚命，對空鳴槍就好，趁著混亂找機會逃跑，讓游聽了一時語塞。

游嫌屢屢犯案，不改囂張本色，6月8日當天還更換臉書大頭照，寫下「哥帥的不是外表，哥帥的是心」，如今落網，感到格外諷刺。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
即／黃琪涉詐1.26億遭起訴…認「已將男友當未婚夫」求交保遭
招魂擲筊6次才答應回家！華航準空姐打工換宿遭輾斃　爸媽心碎
快訊／「致災豪雨」將來襲　高雄市府：南高20:00討論明天是
孫安佐被起訴　首度出面回應：講了不該講的幹話
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／黃琪涉詐1.26億遭起訴…認「已將男友當作未婚夫」求交保遭羈押

涉詐1.26億遭起訴…黃琪認愛求交保：我已當男友是未婚夫，逃了甚麼都沒了

美魔女墜國際愛情詐騙...心碎淚崩　警釣出「奧迪水車」搜106萬現金

自豪曾和「惡龍」張錫銘同牢　角頭擁18長短槍...囂張PO照：哥帥的是心

涉逃漏稅判刑2月確定　黃健庭：司法沒還清白但選擇放下

2車手私吞110萬...他拿60萬被出賣！私刑毒打再勒索老父：拿30萬救兒子

高職生玩「童子拜觀音」拿「飛機頭」性侵...刑責2年但緩刑

疑搶生意賠命…酒店經紀遭「23歲同業」擄上山！狂毆丟包慘死　3煞殺人罪移送

他機車沒油捉狂踹看板爆衝突　揮刀逼退路人跳上轎車叫囂...下一秒「吃土」

人夫當假醫師把妹…瞎喊：身上只剩人民幣！「交往才1年」榨乾癡情女114萬

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

快訊／黃琪涉詐1.26億遭起訴…認「已將男友當作未婚夫」求交保遭羈押

涉詐1.26億遭起訴…黃琪認愛求交保：我已當男友是未婚夫，逃了甚麼都沒了

美魔女墜國際愛情詐騙...心碎淚崩　警釣出「奧迪水車」搜106萬現金

自豪曾和「惡龍」張錫銘同牢　角頭擁18長短槍...囂張PO照：哥帥的是心

涉逃漏稅判刑2月確定　黃健庭：司法沒還清白但選擇放下

2車手私吞110萬...他拿60萬被出賣！私刑毒打再勒索老父：拿30萬救兒子

高職生玩「童子拜觀音」拿「飛機頭」性侵...刑責2年但緩刑

疑搶生意賠命…酒店經紀遭「23歲同業」擄上山！狂毆丟包慘死　3煞殺人罪移送

他機車沒油捉狂踹看板爆衝突　揮刀逼退路人跳上轎車叫囂...下一秒「吃土」

人夫當假醫師把妹…瞎喊：身上只剩人民幣！「交往才1年」榨乾癡情女114萬

金門機車騎到一半突然冒火　乘客嚇壞跳車「燒到剩骨架」

中職／再施展五星級界外滑接美技　詹子賢經驗豐富

快訊／黃琪涉詐1.26億遭起訴…認「已將男友當作未婚夫」求交保遭羈押

中職／林靖凱代班投球　林安可覺得好好玩

愛上開車…被問「載過戴立忍嗎？」　桂綸鎂尷尬笑「7字」回應

路易莎13年創始店「被迫歇業」！黑暗真相曝光　當地業者哭求

1,750匹馬力超跑加速多可怕？恐懼張嘴：就像跳傘一樣刺激！

網購實名認證蝦皮做半套　關務署：會加強查驗

不斷更新／周思齊三壘強襲球樂天失誤丟分　兄弟1分先馳得點

川普家族全出動造勢　次子：「我爸會讓美國人上火星」

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

北宜公路尋不著屍塊！警局驚見無頭女啜泣

女博士作法求愛！供養法師吸乾千萬家產

快訊／台中警突遭「持刀揮砍」！送醫搶救中　

墾丁盲彎狂超4車　小鋼砲衝入草叢消失

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

即／台南保安火車站旁「淹水173公分」

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

海軍陸戰隊退伍　29歲男「戰技」打死同事

即／台北港火燒貨櫃船　目擊者：上面還有20多人

即／嘉義25歲男警「遭持刀砍傷」！

酒店經紀遭凌虐慘死　爸媽：很久沒回家

更多熱門

相關新聞

檢警查全台最大洗錢集團　幕後金主「意外」失聯

檢警查全台最大洗錢集團　幕後金主「意外」失聯

檢警追查全台最大洗錢集團，發現幕後金主竟是橫跨中國大陸、東南亞，身價上百億的新力旺國際控股集團莊姓總裁。據了解，莊男疑似經營線上賭博及地下匯兌，並成立多個公司進行洗錢，洗錢金額一天就破億，淨賺300萬元手續費。檢警日前搜索，莊男卻「意外」失聯，全案仍由檢警持續偵辦中。

假冒最高檢察署緝毒高官　神鬼男到處騙

假冒最高檢察署緝毒高官　神鬼男到處騙

警瓦解苗栗暴團「風客會」逮10人

警瓦解苗栗暴團「風客會」逮10人

20車手假冒　大陸疫病中心詐騙

20車手假冒　大陸疫病中心詐騙

警政署編列2億　引進G2防彈裝甲車

警政署編列2億　引進G2防彈裝甲車

關鍵字：

中打張錫銘

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

巴威超危險並列今年風王　下個颱風何時來？彭啟明說話了

全台最大「我家牛排」在中和

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

鬼月逢九特別兇！2生肖必遵守1原則

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

林正英拍鬼片活不過50歲「生前3保命守則」曝光！

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

快訊／孫安佐恐被關10年　狄鶯發聲

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面