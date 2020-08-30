男拒捕「掏家私」拚了　台南「雙棋」警衝上壓制搜出2把槍

▲台南市警佳里分局偵查隊小隊長邱耀祺、偵查佐蘇俊棋2人，緝獲涉嫌持有槍械的吳姓男子，起獲改造槍枝2把等槍械。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局偵查隊小隊長邱耀祺、偵查佐蘇俊棋2人，循線前往台南馬沙溝一帶查緝涉嫌持有槍毒的吳姓男子時，吳嫌拒捕並與警方發生扭打，最後被壓制上銬，警方起獲改造槍枝2把、彈匣2個、子彈7顆，全案偵訊後依槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

8月28日佳里分局偵查隊佐警查知有毒品前科的吳姓男子（41歲），除持續吸食毒品外，近日疑似持有槍械，經常出入在將軍區馬沙溝一帶。經會同學甲分局偵查隊佐警共同前往附近蒐查，小隊長邱耀祺、偵查佐蘇俊棋2人，發現吳嫌騎乘機車停放「李聖宮牌樓」旁橋邊，機車腳踏墊上放置一只提袋，即趨前盤查。

盤問時吳嫌言詞閃爍動作可疑，員警表明身分時，吳嫌驚覺隨即欲騎乘機車逃離，警立即制止吳嫌，吳嫌從提袋內欲取物品對抗，員警眼尖發現提袋內藏有槍枝，立即壓制逮捕，吳嫌死命抵抗，雙方發生肢體纏鬥，吳嫌精力耗盡終遭上銬就擒，旋遭支援警力合力逮捕歸案，經檢視袋內有改造槍枝2把、彈匣2個、子彈7顆，全案於29日依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」移送台南地檢署偵辦。

佳里分局偵查隊小隊長邱耀祺、偵查佐蘇俊棋，曾於2020年2月26日在佳里區新生路逮捕，犯下將軍區青鯤鯓槍擊2人命案之逃亡金姓犯嫌，蘇員趁金嫌欲停等紅燈夾雜於車陣之際，用騎乘的機車將金嫌撞倒，奮力將金嫌壓制逮捕，英勇形象獲地方民眾讚許。數月後兩人再度聯手，合力逮捕綽號「蚋衙」（台語），行止怪異個性孤僻之吳嫌，掃除持有雙槍，危害地方治安之危險人物，再度展現警察維護治安的決心與能力。

佳里分局分局長斯儀仙表示，新修正「槍砲彈藥刀械管制條例」業於2020年6月12日經總統公布施行，為有效遏制改造槍枝犯濫問題，全面查禁改造槍枝及來源，將改造槍枝刑度加重與制式槍枝相同，最低本刑皆為5年以上有期徒刑，特別呼籲民眾勿非法持有槍械，以免身繫牢獄。另以往未規範之操作槍亦納入模擬槍全面管制，團體或民眾需於6個月內（2020年6月12日至12月11日）報備持有或自願繳納，俟完成鑑驗及發照後始可合法持有，非法持有者最高可處新台幣20萬元罰鍰。警方持續加強查緝非法槍械，打擊不法犯罪，保護民眾生命財產安全，營造「宜居安全」的大臺南生活圈。

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