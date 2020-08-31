中國電動汽車「小鵬」開盤暴漲66％　創IPO紀錄成資本市場新寵

▲小鵬汽車於27日正式在美股掛牌上市。（圖／翻攝自微博／小鵬汽車）

實習記者高琳景／綜合報導

中國新興電動汽車小鵬汽車（XPeng）於27日以股票代碼（XPEV）在紐約證券交易所上市，是第3家在美股上市的大陸電動車企業，其中開盤當天前10分鐘，股價一度大漲至66％。截至美股收盤，小鵬汽車股價暴漲至41.47％，被數位華爾街投資客看好，成資本市場的新寵。

根據《未來汽車日報》報導，小鵬汽車以美國存託股份（ADS）方式在美國上市，以15美元／ADS的價格發行9973萬股，發行價由最初擬訂的每股11美元上升至15美元，募資規模從10.75億美元擴大至15億美元，再次刷新中國企業在美國的首次公開募股（IPO）紀錄。

對此老虎證券表示，小鵬成功刷新股票交易平台始上零售認購人數與金額紀錄，同時更為小鵬貢獻24億美元的訂單。其中老虎證券合夥人也提到，小鵬不僅在美股市場上有直接目摽，同時也在中國新能源汽車的發展下，具有良好的發展潛力。

另外由於先前的商業糾紛，小鵬汽車被認為在新造車業中，最像特斯拉的公司，何小鵬也提到，我非常相信特斯拉會成為一家偉大的公司，同時也不以為然的表示，我們的車比他們的好多了，更期許自己其最終目標是成為豐田，因為這是一家力足在高端市場且同時是最會賺錢的汽車集團。

▼小鵬汽車為中國新興電動汽車。（圖／翻攝自微博／小鵬汽車）

