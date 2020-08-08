小鵬汽車赴美申請上市　融資額未定

▲小鵬汽車推出的SUV車款G3。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國電動汽車製造商「小鵬汽車」7日向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO文件，將以XPEV的證券代碼在紐約證交所上市，融資額尚未確定，暫列1億美元。

根據招股書內容，小鵬汽車成立於2015年，為中國領先的智能電動汽車公司之一，旨在通過自主駕駛、智能連接與核心汽車系統的創新，將智能電動汽車帶給中國消費者。

小鵬汽車的主要產品為SUV（G3）及四門運動轎車（P7），市場研究報告顯示，小鵬G3是2019年中國最暢銷的三款電動SUV之一，於2018年11月開始生產，已向客戶交付18741輛；小鵬P7也已經投產，並於2020年5月開始交付，截至7月31日，已交付1966輛。

根據招股書內的財務數據，自小鵬汽車成立以來，公司一直沒有盈利、直至最近才開始產生營收，這主要是因為電動汽車的設計、製造、銷售和服務是一項資本密集型業務，自2015年成立以來，小鵬汽車一直面臨營收虧損，運營活動現金流為負，在2018年、2019年和截至2020年6月30日的六個月內，小鵬汽車的淨虧損分別為人民幣13.988億元、人民幣36.917億元（約合5.225億美元）和人民幣7.958億元（約合1.126億美元）。