特斯拉前員工竊取「自動駕駛程式碼」　小鵬汽車華裔主管稱：到職前刪除

▲特斯拉控告前員工竊取自動駕駛程式碼。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

前特斯拉工程師曹光志（音譯Guangzhi Cao）在本周提交的法院文件當中坦承，他在2018年底透過個人的iCloud上傳了包含自動駕駛（Autopilot）在內的程式碼。特斯拉在年初出控訴曹光志涉嫌把自動駕駛的相關商業機密，帶到後來任職的小鵬汽車。

根據美國科技媒體The Verge報導，曹光志雖然坦承上傳自動駕駛程式碼的行為，但是他透過律師發出聲明，否認把自動駕駛程式碼帶到小鵬汽車的行為，聲稱「到職前已經盡力刪除」。曹光志現在任職於小鵬汽車的「感知主管」，負責開發和實際應用自動駕駛技術於量產車輛。

小鵬汽車的聲明則指出，已對特斯拉的指控展開內部調查「絕對尊重任何協力廠商的智慧財產權與機密資訊」，無論特斯拉的指控是否屬實，小鵬汽車並無意要求曹先生竊取特斯拉的商業機密和獨家資訊」，對於曹先生是否有任何不當行為並不知情。

▲特斯拉Model Y。（圖／翻攝自Tesla）



特斯拉於今年3月向曹光志提起訴訟，他是可以直接得知自動駕駛程式碼的40名前員工其中之1。特斯拉聲稱，曹光志從去年年底開始將「特斯拉Autopilot相關程式碼的完整副本」上傳到他的個人iCloud帳號。起訴書指出，曹壓縮並移動了30多萬份與Autopilot相關的檔案和目錄。

曹光志稱，在2018年底已刪除了工作電腦上的12萬個檔，斷開了個人iCloud帳戶，並刪除了自己的瀏覽器歷史記錄，同一段期間他接受了小鵬汽車的工作。特斯拉還聲稱，今年2月曹光志為小鵬汽車招聘了另一名Autopilot團隊員工。

在特斯拉的官司當中也傳喚了蘋果，相關文件指出，雖然蘋果並沒有參與，但蘋果的前員工也涉嫌偷了特斯拉的自動駕駛商業機密。

那個員工涉嫌利用Airdrop把敏感資料傳到他老婆的筆電並被抓到在蘋果的園區留下一盒儀器。他後來離開了蘋果並在被捕前加入了小鵬汽車。曹光志在加入特斯拉前也曾經是蘋果員工。