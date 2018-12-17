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歐特明助攻小鵬汽車　打造全場景自動停車系統

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▲歐特明助攻小鵬汽車，打造全場景自動停車系統。（圖／歐特明電子提供）

記者姚惠茹／台北報導

小鵬汽車G3電動車上週在廣州正式上市，其中全場景自動停車系統，其實是來自台灣團隊歐特明電子的技術，利用AI深度學習，加上雷達融合技術，讓車子能夠擁有識別障礙物與感測環境的能力，車子就能自動開進停車格。

小鵬汽車在新車發表會上，透過舞台燈光投影停車格，現場展示G3自動停車的功能，主要透過車上四個環景攝影鏡頭收集影像，利用AI深度學習，加上雷達融合技術，讓車子能夠擁有識別障礙物與感測環境的能力，因此車子能夠自己識別停車空間、車格線、限位檔桿與障礙物等所有物件後，自動開進停車格，而這項技術正是來自台灣團隊歐特明所開發的全場景自動停車。

小鵬汽車董事長何小鵬表示，G3就是要讓人們忘記怎麼停車，而這個自動停車功能，就是出自歐特明電子之手，除了自動停車外，現場也展示360度AI環景攝影機功能，以及未來會持續開發的智能疲勞偵測與智能雨刷功能，這些亮點功能，未來也會持續與歐特明繼續合作。

▲歐特明助攻小鵬汽車，打造全場景自動停車系統。（圖／歐特明電子提供）

▲小鵬汽車G3電動車自動開進停車格。（圖／歐特明電子提供）

歐特明電子表示，有別於歐美大廠的市場區隔，公司針對亞洲複雜的停車環境進行資料收集，搭載自動停車系統的G3，目前辨識率已達70%，遠遠超過特斯拉的19.23%，可謂真正為東方環境的使用者，量身打造完美舒適的停車體驗。

此外，車頂360度AI環景攝影機功能，也是小鵬汽車與歐特明共同開發，高清1080P攝影鏡頭，可進行360°旋轉，透過車內觸控螢幕或手機App，可隨時啟動車頂攝影機進行錄影或者攝影，透過影像辨識，當使用者比出YA的姿勢時，攝影機將會自動拍攝使用者，非常適合喜歡自拍和直播的年輕族群。

▲歐特明助攻小鵬汽車，打造全場景自動停車系統。（圖／歐特明電子提供）

▲小鵬汽車G3電動車展示車頂360度AI環景攝影機功能。（圖／歐特明電子提供）

關於電動車的新應用，歐特明電子表示，未來將研發更多透過影像感測所開發的汽車智能應用，像是車內智能疲勞偵測與智能雨刷功能，其中，智能疲勞偵測可以透過駕駛者的臉部影像，來監測是否疲勞駕駛而影響安全，而智能雨刷功能則是透過影像判斷場景，分辨是雨天還是洗車，這些功能對駕駛者來說，將是更貼心的智能服務。

歐特明電子總部位在新竹科學園區，並計劃在台北增設AI研發中心，從研發到生產皆一手包辦，未來歐特明將與小鵬汽車繼續合作，持續開發各種與影像相關的AI智能技術，在台灣則是攜手華創車電，開發台灣的汽車市場，歐特明表示，除了與小鵬汽車成功開發自動停車系統外 ，目前也積極開發更高階的AI先進駕駛輔助系統，同時佈局東南亞與印度市場。

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關鍵字：小鵬汽車,電動車,歐特明電子,自動停車系統

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