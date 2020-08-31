全嘉愛健走228公園舉行　千人參加運動瘦身一起來

▲嘉義市夜間健走。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局首場「全嘉愛健走」活動29日晚間於228國家紀念公園舉行，衛生局張耀懋局長、王美惠立委、孫貫志議員、多位里長，台中榮民總醫院嘉義分院黃敏偉副院長等人與民眾一起健走，下場大雨後的周末夜搭配輕快的音樂節奏更顯舒暢，活動吸引約千人參加。



張耀懋表示，健走是很好的運動，不需特殊裝備，只要輕便服裝、運動鞋，加快平常走路速度，達到些微流汗的程度，是很好的中等身體活動。本場星光輕健走環繞公園步道，全程約三公里路線，30分鐘可走完成，適合全齡健走。張局長感謝市民為健康來健走，感佩企業團體組隊參加，他說健康的員工是企業資產，推動職場健康促進，鼓勵員工從飲食、運動保持健康體位，還可預防慢性病及降低罹患憂鬱症等風險，提升企業競爭力，是企業與員工共創雙贏機會。

張耀懋指出，最新出爐的康健雜誌健康城市大調查，嘉義市在今年獲得全國第四名，非六都第一名，縣市首長健康施政滿意度大調查，今年也躍升為全國第二名，尤其在「健康促進」滿意度上獲得將近9成市民的支持，「鼓勵民眾運動」的滿意度第4名，嘉義市不僅有最好的醫療資源，還有適合運動的公園環境，呼籲民眾平常選擇在住家附近公園步道，每週5天、每天健走30分鐘的活動，就符合世界衛生組織建議成年人每週從事150分鐘以上的中度身體活動，若無法一次走完30分鐘，可以每次15分鐘分2次，或每次10分鐘分3次完成。

立法委員王美惠也率嘉義大學EMBA研究所同學參加團體組，住在劉厝里首次來公園健走的陳小姐說，健走完滿身大汗覺得通體舒暢，傍晚健走不會曬黑、公園健走舒服不累，很不錯的初體驗。

衛生局為鼓勵市民健康瘦身，將瘦身競賽融入健走活動，鼓勵18-64歲參加者維持每天健走30分鐘的運動習慣，搭配健康飲食進行體重管理。活動現場以量體重作為報到紀錄，民眾至少参加2場健走活動的2次體重差百分比，作為減重評比標準，預計第4場(11月21日)健走活動結束後計算成績，於12月公布於嘉義市政府衛生局網站/最新消息及嘉市A健康臉書粉絲專頁並公開表揚。健走瘦身賽活動分4組競賽，青春超模組18~30歲；性感健美組31-50歲；勇氣回春組51-64歲；企業團體組：每組10人限18-64歲。每組取前3名減重績優者擇期獎勵表揚，第1名一萬元、第2名八仟元、第3名5仟元等值禮券。

第2場環溪尬健走將在9月27日於河濱運動公園辦理，將於9月6日下午1點30分開放線上報名限1000名額，額滿為止。事前預約報名且活動當天走完全程即贈送好康禮、餐包及摸彩券，前100名可同享預約報名好康禮，摸彩券統一於第4場11月21日北香湖公園健走結束時辦理公開摸彩，摸彩品以現場提供為準。

全嘉愛健走個人組報名網址：https://forms.gle/ZBxsszjudY4wTRUJA ，企業組報名網址：https://forms.gle/yzHDVHECxXKPpTt9A 或可手機掃描活動宣傳海報上QR code連結網路報名。相關活動訊息歡迎洽嘉義市衛生局國民健康科2338066#518陳小姐。