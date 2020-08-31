女兒剛上小學！媽一看搜尋紀錄「炮阿蝦」笑了　網揪亮點：不單純

▲從女兒的搜尋紀錄看出喜好。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

女兒剛升上小學一年級，還不太會認字，竟然就已經會自己用YouTube搜尋想看的影片！一名媽媽表示，前幾天拿手機給女兒看影片，意外發現一整排詭異的搜尋紀錄，前面還是正常的哆啦A夢、名偵探柯南，後面竟然就出現炮阿蝦、喝香菜100層衣服，讓她看得一頭霧水。

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▲試圖用注音打出台語。（圖／翻攝自爆怨公社）



這位媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，「打開YouTube看到這個差點笑翻」，一眼看過去首先發現的是「炮阿蝦」這3個字，她瞬間秒懂女兒要找的是本土連續劇「炮仔聲」，但女兒年紀還小不太會認字，加上家人都習慣用台語來念這部劇，「竟然直接用台語直翻國語」，看了實在哭笑不得，佩服女兒的古靈精怪。

除了炮阿蝦引人注目，女兒還3度搜尋「哆啦A夢」相關影片，邪惡的網友一看到這亮點，紛紛聯想到先前崩壞的哆啦AV夢，趕緊提醒原PO該注意的不是炮阿蝦，而是女兒頻繁搜尋哆啦A夢，小心別讓女兒看到限制級畫面，汙染了純潔心靈。

網友紛紛留言，「完了我只注意哆啦A…夢」、「大雄小夫靜香？感覺不單純喔」、「最近搜尋哆拉A夢很敏感啊」、「想看葡萄班的老師」、「我更好奇喝香菜100層衣服」、「我念很多次，原來是炮仔聲」、「大雄小夫靜香，怎麼感覺逐漸母湯。」