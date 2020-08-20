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哆啦A夢迷衝了！「50週年全新素材」打造18款療癒周邊　小7集點79元起換購

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▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN在8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／台北報導

哆啦A夢風靡超過50年！7-ELEVEN 以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊，包括「304不銹鋼保溫瓶」可保冷保溫，「馬口鐵鉛筆盒」適合學生或上班族放文具、收納小物；還有首次推出的「電腦螢幕架」有雙抽屜設計，搭配大尺寸設計的「軟性滑鼠墊」，實用又值得收藏！

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN以哆啦A夢全新50週年漫畫圖素為素材，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／業者提供）

7-ELEVEN表示，看準開學季商機，全新集點活動與大家童年的經典回憶「哆啦A夢」合作，除了為即將在台上映最新的50周年紀念電影暖身外，此次周邊也運用全新50週年漫畫圖素為素材，以漫畫中經典畫面做設計，首波自8月26日起開跑。

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

▲▼「304不銹鋼保溫瓶」有真空雙層設計，可保冷保溫。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

包括「304不銹鋼保溫瓶」有真空雙層設計，可保冷保溫，底部還具防滑設計，在家或辦公室適用之外，輕巧設計也適合帶出門隨身使用。「馬口鐵鉛筆盒」不僅讓學生族方便上課攜帶，設計輕巧也很適合上班族放文具、收納小物，實用又可愛的造型讓人隨時都有好心情。

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

▲▼3款「馬口鐵鉛筆盒」不僅讓學生族方便上課攜帶，設計輕巧也很適合上班族放文具、收納小物。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

26日下午3點起同步推出辦公及居家系列限量周邊預購，包括首次推出的「電腦螢幕架」，可放置電腦螢幕或筆電，雙抽屜設計可收納小物，搭配大尺寸設計的「軟性滑鼠墊」，適合上班族全套蒐集！

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲首次推出的「電腦螢幕架」雙抽屜設計可收納小物，搭配大尺寸設計的「軟性滑鼠墊」，適合上班族全套蒐集。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

▲「手持式電風扇」則有3段風速自由切換，還可180度旋轉角度（圖／統一超商提供）

「手持式電風扇」則有3段風速自由切換，還可180度旋轉角度，是夏日通勤好物。而「書本造型餐盒」將餐盒做成可愛趣味的書本造型，內層為304不鏽鋼拆洗十分方便，還附上餐具，無論學生或上班族帶出門用餐，絕對吸引大家目光。

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

▲▼「書本造型餐盒」做成可愛趣味的書本造型，內層為304不鏽鋼拆洗十分方便，還附上餐具。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

最後則是居家必備的「復古鬧鐘」及「單人雙面薄被」，鬧鐘以復古經典鈴鐺造型，具有按鈕式小夜燈功能，夜晚也能看到時間。薄被則推出雙面設計，可隨心情變換，讓哆啦A夢陪伴療癒入夢。

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

▲▼「復古鬧鐘」以復古經典鈴鐺造型，具有按鈕式小夜燈功能。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

▲▼「單人雙面薄被」則推出雙面設計，可隨心情變換。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

第一波哆啦A夢集點購自8月26日起至10月4日，凡集滿6點加79元至799元即可兌換一款，每款商品皆數量有限，售完為止。此外9月9日起將接力推出「第二波哆啦A夢集點活動」，將有更多可愛經典商品，預計掀起一波哆啦A夢粉絲收藏熱潮。

▲▼7-ELEVEN以全新50週年漫畫圖素為素材，8月26日起開跑「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款適合居家與辦公的療癒周邊。（圖／統一超商提供）

▲第一波哆啦A夢集點購自8月26日起至10月4日，凡集滿6點加79元至799元即可兌換一款。（圖／統一超商提供）

除了全店集點商品外，7-ELEVEN也將同步推出「50週年哆啦A夢-暖暖心蓋毯」、「摩登復古哆啦A夢-摩登摩登肩背包」2款商品，在ibon搶先預購活動，適合外出旅行、辦公室或居家使用，既方便又實用。

▲全家推出全新「玩具強檔趴」集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

而全家超商則在近期推出「玩具強檔趴」集點活動，搭上迪士尼《玩具總動員》25歲生日，特意以呆萌可愛的「三眼怪」作為主角，變裝皮克斯經典動畫角色，首波推出12款超可愛變裝公仔，出現了超經典人氣角色巴斯光年、胡迪、翠斯等，並同步推出「收納盒」、「公仔杯」等，自8月12日起至9月22日期間開放集點換購，讓三眼怪粉把握機會帶回家。

影／三眼怪化身可愛尼莫、胡迪！全家大玩「變裝趴」集點　還有療癒系玩偶超欠收

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