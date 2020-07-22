44隻被拋棄流浪犬住進「沒水電收容場」　無法吹電扇難熬酷暑

▲台灣再生能源推動聯盟找來民間業者協助裝設太陽能板改善環境。（圖／台灣再生能源推動聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

天氣熱到不少人喊受不了，位於台北市內湖卓媽媽流浪犬中心原本是垃圾掩埋場，完全沒水沒電，讓目前收留的44隻被主人拋棄的狗狗面臨熱死可能，台灣再生能源推動聯盟找來民間業者協助裝設太陽能板改善環境。

台灣再生能源推動聯盟理事高茹萍表示，5年前關懷生命協會引介下，得知卓媽媽為照顧及保護遭拋棄的流浪犬，特別搭建臨時圍籬，目前狗場共收留44隻遭主人拋棄犬隻，在卓媽媽每天細心照料下，狗狗都有可以睡覺的地方，也有屬於自己的狗碗。

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▲▼44隻被拋棄流浪犬住進沒水電收容場，無法吹電扇難熬酷暑（圖／台灣再生能源推動聯盟提供）



高茹萍提到，只是狗場原來是掩埋場，完全沒水電，對卓媽媽來說，要清理環境備極辛勞，在2015年開始，每年分別替流浪犬中心募得太陽光電及儲能系統，但是因為狗場環境惡劣，不僅因為常有老鼠咬壞線路，也缺乏定期的維運及監管機制，空有儲能綠能，狗場直到去年夏天，這些流浪狗在酷暑中，仍舊無法持續的吹電扇，狗狗是否能度過酷暑令人擔憂。

▲台灣首座綠能獨立電網流浪犬中心。（圖／台灣再生能源推動聯盟提供）



民間業者總經理黃允巍說，自己是愛狗人士，聽到此案子馬上答應，從規劃太陽能系統、裝置防老鼠咬的機器櫃到儲能系統的順利運維，讓狗場終於可克服在一個完全獨立於台電電網的地方，完成100%用綠電及儲綠能案場的重要里程碑。同時將剩下空間鋪設太陽能板，目前儲能設備很充足，就算連下3天的雨也沒問題，會繼續協助。

卓媽媽表示，曾用到一半突然斷電，所以不太敢用，現在有電可用，就不用再戰戰兢兢。黃允巍提到，過去因為沒有監控系統，所以如果老鼠咬斷線其實都不會知道，要等到電用完才會知道，但現在有監控系統，馬上就可以知道收容場有沒有出問題。

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