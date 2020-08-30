南寮放風箏「3歲妹空中遭猛甩」　部落客目擊嚇傻：就是瞬間的事

記者周亭瑋／綜合報導

新竹南寮一名小女童被風箏捲上天空，驚悚畫面曝光後，網上掀起議論。一名部落客今天就在風箏節現場，全程目擊的她嚇到不行，也呼籲家長們「拜託爸媽帶小孩來風箏節一定要小心！」另外，她向《ETtoday新聞雲》表示，一切都來太快，還沒看清楚小孩就被捲上去了。

▲新竹一名孩童遭風箏捲上天。（圖／ ‎翻攝臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

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部落客起初在臉書發文，表示第一次朝聖新竹南寮風箏節，現場非常熱鬧，還有防疫人員的專屬風箏。沒多久，她再度現身直呼，「天啊！剛剛在我面前，發現風箏居然把小孩捲上天空去，現場大家都快嚇死了！真的就是瞬間發生的事，請有帶小孩的人一定一定一定要注意！」

她向《ETtoday新聞雲》表示，「 一切都來太快，沒清楚看到小孩怎麼被風箏捲上去，當大家大喊有小孩，一抬頭就看到孩子在空中飛，當下心臟都快要停了，還好小朋友有被熱心的民眾接到。」

▲部落客現場直擊。（圖／跟著Via趣旅行～Part II 授權引用）

她也透露，小孩意識清楚，看不出來有外傷，已由工作人員和父母帶走處理。短短不到1小時，大票網友洗版留言，「新竹的風真的很可怕，完全不可以小看輕忽」、「放風箏就是一個非常危險的戶外活動，尤其是那個線」、「這也太恐怖了吧！爸媽應該嚇死了」、「還好小朋友有重量可以垂下，真人驚悚的體驗」。

另外，新竹市府對此表示，「一位林小妹妹因場內風勢、造成糖果風箏尾段纏住身體，造成驚嚇哭及頸臉擦傷（無明顯外傷，略紅腫），經林媽媽同意由廠商工作人員陪同母女二人搭乘救護車就醫，市府目前也已派員致醫院關心母女狀況，目前市府也全面暫停現場所有活動確保民眾安全。」