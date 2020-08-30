新冠肺炎對於醫美產業的衝擊與因應之道　讓王正坤醫師說分明！

▲台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受邀在中山醫學大學演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情對於醫美產業的傷害有多深？台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，在中山醫學大學演講表示，長期學習與累積醫學知識與技術，產生競爭優勢，就可以挺住疫情衝擊。

台灣顏面整形重建外科醫學會，於中山醫學大學舉辦第29屆秋季學術研討會，該會涂智文理事長邀請眾多知名醫師演講醫學美容手術、埋線拉提、雷射、注射肉毒桿菌素、注射玻尿酸填充物與生物增生劑等醫美議題，並特別邀請台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，演講「醫師一定要懂的經營之道」，來增進醫師的經營管理能力。

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王正坤醫師是藝群醫學美容集團總裁、台灣美容醫療促進協會理事長、皮膚科專科醫師與企管博士。王正坤醫師分析新冠肺炎病毒COVID-19對於醫美產業的衝擊，先從整體經濟情況討論起，新冠肺炎打擊的產業，是「非必需、不急迫」的產業，或人類隔離造成民眾減少購買的產品。很多產業的營業額劇烈下滑，舉凡餐廳、住宿、航空、石油、服裝、伴手禮等都受到很大衝擊。但是有些產業反而得利，營業額大幅增加，例如網路購物、雲端產業、半導體、電腦與視訊設備等卻因為需求大增，而使業績屢創新高。在醫療產業方面，健保署統計今年1至5月就醫件數，西醫醫院、診所耳鼻喉科減少逾400萬件最多，小兒科減少近300萬件。醫院血液腫瘤科，診所內分泌、精神科、心臟血管科等，反而是逆勢成長。

王正坤醫師表示，對於醫美產業的衝擊，疫情初期，因為很多人被強制戴口罩，剛好可以遮住臉部醫學美容微整傷口，因此有一陣子，來客量增加，愛美人士利用口罩遮醜，剛好可以接受醫美治療，這些只是短期的效果。隨著疫情的發展，長期隔離之後，某些產業的員工失業與收入減少，因而縮減消費支出，最常被減少消費的種類就是「非必需、不急迫」的產品或服務。

王正坤醫師指出，醫學美容對於需要亮麗外表的業務人員是很重要的，可是對於社會大眾而言，還是非必需的支出，因而長期影響還是導致整體醫學美容產業的營業額下滑。而專門收治國際醫療醫美客人的醫療機構，就會下滑更嚴重，因為鎖國，飛機減班，入境隔離等等因素，造成醫美診所幾乎沒有外國病人。很少旅客會在疫情期間，跨國去接受醫美治療。

王正坤醫師提醒醫師們一個概念，在新冠肺炎病毒COVID-19肆虐之下，部分醫美診所業績下滑，卻有部分醫美診所業績是不受影響的。王正坤醫師運用產業分析、競爭分析、五力分析、價值鏈、SWOT分析與資源基礎觀點（RBV）來探討為何有些醫美診所不受疫情影響。資源基礎觀點（RBV）分成有形資產與無形資產，有形資產如土地、廠房、設備、資金等等，無形資產包含品牌形象、商標、企業文化、人力資源組織等。資源基礎觀點（RBV）強調善用無形資產來製造「競爭優勢」，而且是「持續性的」競爭優勢，要終身努力不懈，不能鬆懈與輕忽。

王正坤醫師說明指出，醫美診所經營無形資產的內容，包含品牌聲望、品牌文化、誠信、商標、專利、豐富的醫學知識、精湛的醫學技術、保護病人安全、落實告知病人副作用並且簽署同意書、並且提供持續性的高品質醫學教育訓練。唯有提高醫學美容診所的醫療品質，在面對新冠肺炎疫情打擊之際，才能脫穎而出。

王正坤醫師說明指出，經濟不景氣的打擊往往是淘汰後段班的企業，某些前段班的企業不只不會衰退，有時候業績還會成長。用心經營醫美診所的核心職能，變成別人無法擁有的核心價值，有了這些診所內部的珍貴資源，就會合乎資源基礎理論，才不會受到外在產業環境衰退的打擊，才能立於不敗之地。

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