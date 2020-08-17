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「女神」約會多人！　22歲男深夜上門心軟了...多刀狂砍「床上室友」

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▲韓男追不到女神，卻拿刀刺傷對方室友 。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲韓男追不到女神，卻拿刀刺傷對方室友 。（圖／翻攝自瀟湘晨報，下同）

記者劉亭／綜合報導

南京一名22歲韓姓男子，追求不到心中的「女神」，竟帶著預藏好的刀子，衝到對方家中對質，但因心軟下不了手，竟然把刀砍向了女神的女性室友，和室友的男友。他透露，做了這一切只是想告訴女神，自己真的很在乎她。

根據上海法治報報導，22歲的韓姓男子暗戀公司郝姓女同事，但還沒展開追求，很快就被以「年齡差距太大」拒絕，之後兩人像普通朋友一樣來往，但他仍視對方為自己女神，並且要保護女生。

▲韓男追不到女神，卻拿刀刺傷對方室友 。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

這時候韓男得知，另一名賀姓男子在追求郝女。他在2019年6月2日邀約賀男去喝酒，帶著預藏的水果刀，準備考驗對方真心，席間賀男抱怨郝女追求者眾多，也常和別的男人出去約會，他感到兩人都是難兄難弟，這才打消了捅人想法。

喝醉酒之後，韓男決定去質問「女神」，於晚上11時許衝入郝女宿舍，雖然相當氣憤，但看見本人就馬上心軟，不忍心痛下殺手，這時他卻掏出水果刀，捅向了一旁躺在床上休息的郝女室友──陳女。

▲韓男追不到女神，卻拿刀刺傷對方室友 。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

韓男向陳女胸口和脖子捅刺數刀，隨後陳女的男友江男感到現場來勸阻，但隨即也被砍了多刀。郝女也上前制止，大聲問「你知不知道自己在做甚麼？」這時侯韓男才終於清醒，逃離到河邊洗了臉和手，之後又返回宿舍向前來的警察自首。

經南京市公安局江寧分局物證鑑定室鑑定，被害人陳某的損傷程度為輕傷二級，被害人江某的損傷程度為重傷二級。韓男事後透露，與被捅刺的陳女、江男不認識，也沒有矛盾，只是為了撒氣一時頭腦發熱，這一切只是為了告訴郝女自己真的很在乎她。

江寧經濟技術開發區人民法院近日宣判，韓男故意非法剝奪他人生命，行為已構成故意殺人罪，依法應予懲處。最終以故意殺人罪判處韓某有期徒刑八年，剝奪政治權利一年，賠償陳某、江某各項損失3.5萬元、6.6萬元。

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