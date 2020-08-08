新竹按摩店情殺！女員工遭男友「追砍40刀」噴血慘死…警揭鼻酸原因

▲新竹湖口按摩店凶殺案，女員工遭砍死。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者柯振中／綜合報導

新竹縣湖口鄉某家按摩店7日發生凶殺案，45歲的林姓男子持刀砍殺印尼籍的女友，連續砍了40多刀，再舉刀自殘，雙雙倒臥血泊當中，讓按摩店女員工嚇壞逃竄。警方事後調查，原來2人是同居情侶，林男交往期間將錢都給了女方保管，卻疑似被對方劈腿，絕望下才犯案，詳情仍待進一步釐清。

這起事件發生在7日上午10點左右，遭砍的按摩店女員工在湖口鄉文化路上的按摩店工作，林姓男友趁著她上班時一路尾隨，接著在店裡發生肢體衝突，林男拿起水果刀，朝女子身上不斷揮砍，導致女子身中40多刀，送醫後仍不幸身亡。

▼林男拿刀到按摩店找女友，接著連砍40多刀，導致女友重傷不治。（圖／記者陳凱力攝）



林男犯下凶殺案，接著拿起犯案的水果刀自殘，與女友一起倒臥血泊當中，送醫後無生命危險。事件發生突然，當時正是按摩店的上班時間，其他女員工看見殘忍犯案，連鞋都沒有穿，一邊尖叫一邊逃到馬路上，場面十分可怕。

附近鄰居指出，事件發生當下，一名女子一邊尖叫，一邊奪門而出，接著有男子出來把女子拉住，再拉進門裡，再來就聽到許多尖叫聲，他嚇得趕緊報案。

警方初步調查，林男與印尼籍的女死者是男女朋友，至今已交往3年多，2人在湖口同居，平時工作發薪水，林男會將錢交給女子保管，原以為雙方可以穩定步入禮堂，沒想到發現了女友疑似出軌，人財兩失讓林男徹底失望，才痛下殺手，詳情仍要進一步釐清。

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