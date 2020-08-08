　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹按摩店情殺！女員工遭男友「追砍40刀」噴血慘死…警揭鼻酸原因

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹湖口凶殺案。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹湖口按摩店凶殺案，女員工遭砍死。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者柯振中／綜合報導

新竹縣湖口鄉某家按摩店7日發生凶殺案，45歲的林姓男子持刀砍殺印尼籍的女友，連續砍了40多刀，再舉刀自殘，雙雙倒臥血泊當中，讓按摩店女員工嚇壞逃竄。警方事後調查，原來2人是同居情侶，林男交往期間將錢都給了女方保管，卻疑似被對方劈腿，絕望下才犯案，詳情仍待進一步釐清。

這起事件發生在7日上午10點左右，遭砍的按摩店女員工在湖口鄉文化路上的按摩店工作，林姓男友趁著她上班時一路尾隨，接著在店裡發生肢體衝突，林男拿起水果刀，朝女子身上不斷揮砍，導致女子身中40多刀，送醫後仍不幸身亡。

▼林男拿刀到按摩店找女友，接著連砍40多刀，導致女友重傷不治。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣湖口鄉一間按摩店7日上午發生凶殺案。（圖／記者陳凱力攝）

林男犯下凶殺案，接著拿起犯案的水果刀自殘，與女友一起倒臥血泊當中，送醫後無生命危險。事件發生突然，當時正是按摩店的上班時間，其他女員工看見殘忍犯案，連鞋都沒有穿，一邊尖叫一邊逃到馬路上，場面十分可怕。

附近鄰居指出，事件發生當下，一名女子一邊尖叫，一邊奪門而出，接著有男子出來把女子拉住，再拉進門裡，再來就聽到許多尖叫聲，他嚇得趕緊報案。

警方初步調查，林男與印尼籍的女死者是男女朋友，至今已交往3年多，2人在湖口同居，平時工作發薪水，林男會將錢交給女子保管，原以為雙方可以穩定步入禮堂，沒想到發現了女友疑似出軌，人財兩失讓林男徹底失望，才痛下殺手，詳情仍要進一步釐清。

►七夕送禮看過來

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收押禁見！

新竹按摩店情殺！女員工遭男友「追砍40刀」噴血慘死…警揭鼻酸原因

快訊／牢裡過父親節！李恆隆、郭克銘不服羈押抗告　台北高院晚間駁回

北市女「堆木炭」倒浴室尋短...全身僵硬亡　留10張紙：希望多得到父母關愛

草屯課長遭酒駕男撞死大逆轉　鎮代血檢也出現「酒精反應」

快訊／3男1女在溪谷玩水…結果2男溺斃！少女坐在岸邊痛哭大喊救命

新北4人搭波特船海釣…突「3公尺大浪」翻船！弟目睹哥被沖走　悲慟坐岸邊等

影／兒子玩具盒藏8槍+300子彈！男白天賣豬肉、晚上賣大麻　桃警驚見「小型軍火庫」

快訊／西門町商圈燒炭　警消破門驚見「27歲女子明顯死亡」

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

情趣用品店「半夜A片架被掃落」　監視器曝光...網笑：色鬼來光臨

邱鋒澤「單身嗎?」突脫口：我已婚　采子新歌爆抄襲..老闆凝重回應

于美人：每天一則羅霈穎可愛故事　「喜歡小鮮肉的原因」大家都笑了

周興哲脫了！「撕開上衣」露精壯身材　疫情後首場演唱會..要大家戴好口罩

美、日政要來台「免除14天隔離」　陳時中：如果發生感染我會負責

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收押禁見！

新竹按摩店情殺！女員工遭男友「追砍40刀」噴血慘死…警揭鼻酸原因

快訊／牢裡過父親節！李恆隆、郭克銘不服羈押抗告　台北高院晚間駁回

北市女「堆木炭」倒浴室尋短...全身僵硬亡　留10張紙：希望多得到父母關愛

草屯課長遭酒駕男撞死大逆轉　鎮代血檢也出現「酒精反應」

快訊／3男1女在溪谷玩水…結果2男溺斃！少女坐在岸邊痛哭大喊救命

新北4人搭波特船海釣…突「3公尺大浪」翻船！弟目睹哥被沖走　悲慟坐岸邊等

影／兒子玩具盒藏8槍+300子彈！男白天賣豬肉、晚上賣大麻　桃警驚見「小型軍火庫」

快訊／西門町商圈燒炭　警消破門驚見「27歲女子明顯死亡」

女神私訊告白！帥氣小老闆「交往1年噴百萬」　一查電話找到本人崩潰了

中職／兄弟周磊先發對戰樂天洪聖欽　二人爭取本季首勝

國軍伙食真的難吃嗎　老鳥曝「2項因素」分天堂、地獄

中職／史上3千萬人次　可望9日洲際象猿戰產生

鹽酥雞要自己夾！奧客暴怒「帶十等嚮導刷1星」　超狠留言曝光：我會再來

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

放棄台大賺360萬！她親自回應「8大原因」　成績前3%改填亞洲大學

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

犯錯回報又怕被主管罵！「三明治溝通法」把壞消息變成好消息

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

社會熱門新聞

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

快訊／3男1女在溪谷玩水…結果2男溺斃！少女坐岸邊痛哭

按摩店女員工遭男友砍死　警方揭原因

台南1天11起自殺　日商墜25樓亡

即／西門町燒炭　27歲女明顯死亡

獨居婦：魔神仔從窗戶爬進家　警所長靠神帽鎮邪

人妻湯屋享受「用心服侍」！　綠帽夫見網購明細崩潰

暑假接大尺度外拍！高中女見衣服傻眼　被拍200張照嚇壞

我要打三個！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

遭酒駕撞死逆轉　鎮代血檢也驗出酒精反應

更多熱門

相關新聞

花光錢還劈腿　男狠斷女友頸動脈奪命

花光錢還劈腿　男狠斷女友頸動脈奪命

新竹湖口地區上午發生一起情殺，一名45歲林姓男子持刀衝入女友工作的按摩店，朝對方脖子狠砍，一旁的女姓店員見狀，拔腿快跑、衝到門口呼叫救命，才引起附近民眾報警，整起凶案目前警方已著手偵辦，檢察官也將在下午相驗，釐清相關細節。

上班才2週…新竹按摩女頸部中刀慘死！同事目擊嚇壞

上班才2週…新竹按摩女頸部中刀慘死！同事目擊嚇壞

新竹教師虐童！幼兒園自製退費單討1738萬

新竹教師虐童！幼兒園自製退費單討1738萬

17歲少女社區遭割喉...洋裝變「紅衣」　母目賭「一靠近就割」

17歲少女社區遭割喉...洋裝變「紅衣」　母目賭「一靠近就割」

夫結婚3年就外遇！正宮看LINE鹹濕對話氣炸　小三下場曝

夫結婚3年就外遇！正宮看LINE鹹濕對話氣炸　小三下場曝

關鍵字：

按摩店新竹情殺

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

彰化萬人抽血　驚見新冠抗體

珉娥三度輕生　公司回應：已送往醫院治療中

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

騎士見「勾魂萌寵」跟到騎錯路！

爸爸買車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

準薔蜜逼近北上！捲豪雨彈狂掃台灣

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

新北、桃園　取消機車兩段式左轉

珉娥再PO「鮮血直流」割腕照！　點名智珉、雪炫

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！
高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面