她傻傻報名「集體自殺」　卻遭主辦者「奪財後丟下橋」慘死

▲48歲的死者慘遭嫌犯奪財痛打後，丟入河中。（圖／達志影像／示意圖）



記者王佩翊／編譯

日本群馬縣5日出現一名48歲女性陳屍在河川內，警方隨後鎖定了2名嫌犯，並以遺棄屍體罪嫌將兩人逮捕。然而警方27日發現，死者落河前就遭到毆打致死，因此以殺人嫌疑再逮捕2名嫌犯。如今案情再度急轉直下，警方懷疑，2名嫌犯假借「集體自殺」的名義，上網募集「自殺成員」，將被害人騙出來後，奪取對方身上財物，再將其殺害。

根據TBS NEWS報導，現年34歲的小船治與30歲的山本結子假借「集體自殺」名義，上網徵集自願者，等到有受害者上鉤後，再將對方騙出來。據悉，兩人還事先準備了安眠藥、木炭以及繩索以備不時之需。這名48歲的死者聽信兩人的花言巧語後，便出門赴約，怎知卻被載到深山中殺害。

警方表示，死者身上有多處遭到棍棒毆打的痕跡，法醫相驗後也確認是死後才落水。據了解，2名嫌犯殺害被害人後，搶走對方身上的駕照以及信用卡，最後再將屍體從30公尺高的大橋上丟下，偽造成投河自盡。警方調查發現，山本結子透過社交軟體刊登徵募集自殺自願者的文章。

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