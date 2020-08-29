嘉義市8商家入選台灣百大伴手禮　工策會率隊到場致意

▲嘉義商家於台灣百大伴手禮創佳績。（圖／陳香縈提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣省商業總會於台北世貿中心舉辦第10屆「臺灣百大伴手禮」頒獎典禮，會中經濟部中小企業處副處長蘇文玲、台灣省商業總會理事長蔡國洲、副理事長蕭秋勇等人頒獎給各縣市獲獎商家。嘉義市工商策進會總幹事陳香縈代表嘉義市政府北上向嘉義地區獲獎商家表示最大的祝賀。嘉義市在地商家從「嘉」出發，增強優質伴手禮曝光度與提高知名度，拓展台灣市場，更進一步邁向國際行銷市場，讓商品有更多元的行銷管道。

▲嘉義市工策會由總幹事陳香縈於台灣百大伴手禮向嘉義獲獎廠商致意。（圖／陳香縈提供）

陳香縈表示，嘉義商家創業精實，從返鄉創業、夫妻創業、接班創業等各形式皆有，最大的共通點就是對於創業歷程永不放棄的精神，用生命將自家產品最深刻的味道，用最合適的轉型傳遞與傳播出去。嘉義市工商策進會樂意扮演公部門政策推動與特色商家間的橋樑，從創業融資、數位轉型到興櫃上市等各階段的資源媒合，都是工商策進會應該盡力扮演好的角色，目標就是要讓嘉義市好的商品推向全台，放眼國際市場。

▲台灣百大伴手禮頒獎典禮會場。（圖／陳香縈提供）

嘉義市商業會理事長蕭秋勇(同時也是台灣省商業總會副理事長)指出，肯定嘉義市工商策進會努力扮演平台，協助輔導傳統與新創產業具備更好行銷力的決心，尤其針對年輕一輩，新創商家的支持，更讓他感受到工策會具備機動性，以及開疆闢土的決心。

蕭秋勇談到，百大伴手禮評選的標準著重在地方特色、創新度等面向，也非常鼓勵年輕人勇於創業，肯定青創熱忱，發揮創意投入市場，藉由行銷取得頭銜，爭取市場的代表性價值。

台灣百大伴手禮總共有114間廠商入圍，嘉義地區獲此殊榮的商家共15間，其中有 8間來自嘉義市，涵蓋特色食品、拌麵、零嘴、甜品等，內容扎實而豐富。

嘉義市工商策進會一直以來全力推動嘉義商家的聯合行銷與數位轉型推動，在商業服務業中的努力有目共睹，也希望透過不間斷的努力能讓嘉義市的特色店家被更多人看見，透過宅配的轉型讓嘉義優質商品行銷無國界。

獲獎店家有新台灣餅舖、湯城鵝行、薯職人食品商店、蕊杜巧克力工坊、小夫妻食品企業有限公司五間店家的故事被收錄在其中。