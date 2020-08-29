台南山上木瓜節熱鬧開幕　黃偉哲要把山上木瓜推廣至全國

▲台南市「2020木瓜產業文化節」，在山上花園水道博物館旁熱鬧展開，市長黃偉哲熱情邀請全國朋友，到山上採購鮮甜優質的木瓜及各式農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市山上區「2020木瓜產業文化節」，29日上午在山上花園水道博物館旁熱鬧展開，台南市長黃偉哲特地出席致意，並熱情邀請全國朋友，到山上採購鮮甜優質的木瓜及各式農特產品，並歡迎規劃山上小旅行，體驗農鄉悠活的快樂。





山上2020木瓜節，首先登場的是水道階梯登頂活動，邀請民眾登上198個階梯到淨水池看城堡，緊接著由市長黃偉哲、農業局長謝耀清、民政局長顏振標、山上區長余基吉、山上農會理事長林志勇、常務監事李忠正及總幹事許弘霖和市議員林志展、林志聰、陳碧玉與各里里長、社區代表、在地企業、協辦單位代表等貴賓，一起參加開幕切七寶綜合水果蛋糕儀式，共同為山上區觀光產業做宣傳。



黃偉哲市長表示，木瓜是山上一個主要的產品之一，尤其木瓜對身體很好，只是過去知名度還沒有打開，因此市府與議會未來會持續努力推動木瓜相關產品及鮮果，希望把這麼好吃又鮮甜的山上木瓜行銷到全台南市，甚至行銷到全國去，讓大家一提到本土優質的木瓜就想到山上。





黃偉哲市長現場拍賣木瓜，每箱20斤，第1箱首拍賣出3000元，由宏佳騰動力科技公司董事長鍾杰霖得標，第2箱由林志展議員以7000元得標，第3箱賣出6000元，由冰點變頻空調公司董事長林正直得標，最後第4箱則由森霸電力公司經理尤美蓮拍下。



山上區公所於今年8月份以產業文化節規劃一系列活動，已吸引近1000人到山上觀光並品嚐、採購在地農特產品，透過農業體驗、食農教育、社區導覽等，在遊玩過程中，讓更多遊客體認山上農業新價值，發掘農村文化之美。





2020木瓜節主場活動區規劃了親子趣味闖關遊戲、農產品市集、水果創意料理及水果拍賣會等，展售當季農特產品、特色小吃，穿插山上國中鼓陣、農會樂齡土風舞、新化扶桑花舞蹈社演出、川劇變臉、樂團表演、街頭藝人SHOW等，更有現場摸彩抽大獎，其中由黃偉哲市長抽出價值1萬2000元的捷安特登山腳踏車一台，讓參與及中獎的民眾玩得不亦樂乎、大呼過癮。





區長余基吉表示，木瓜入秋後是最好吃的，因此區公所在此時舉行木瓜節就是要讓大家品嚐最好吃的木瓜及其他在地鮮果，如芭樂、香蕉、火龍果等，活動現場也備有木瓜粽、木瓜米粉、木瓜油飯、土豆碗粿等社區特色美食，還有鮮果、飲品，並提供遊客免費租借Be-Bike走訪山上老厝、景點，也可選擇搭山博行假日公車來趟博物館知性旅遊，讓大家在暑假尾聲度過一個快樂的山上之旅。

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