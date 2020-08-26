酒店經紀「失聯4天」…被丟包新莊越堤道渾身傷慘死　警追涉案車詭停摩鐵

▲新莊一名男子疑遭人凌遲虐打，被丟包在越堤道上。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子被發現全身傷痕累累，倒臥在越堤道草叢旁水泥地，警消到場緊急將他送醫仍傷重不治。警方調查發現男子疑被擄走後受虐丟包，但還不知因何事引來殺機，經連夜搜查，在樹林興仁花園夜市旁摩鐵找到涉案車輛，目前掌握至少2人以上涉案，全力追緝當中。

▼張男曾任酒店經紀 。（圖／翻攝臉書）

據了解，29歲張姓男子曾在酒店擔任經紀工作，臉書也會貼出與旗下小姐歡唱的合照，更在2018年間貼文「意者私訊，本人因賭球欠下巨額債務，無力償還，今日正式加入滴滴陪睡（APP），只接待女性客戶，16至18歲陪睡一晚1888元，18至20歲陪睡一晚2888元，20至30歲的3888元一夜，30至40歲的5888元一夜」。

2020年初新冠肺炎疫情爆發後，酒店生意一落千丈，張男辭去工作在家待業半年多，由於他時常外出徹夜未歸，父母也不知他在忙什麼，21日出門後隨即失聯。25晚間11時許，民眾在新莊區19號越堤道的草叢旁水泥地，發現他全身傷痕累累，奄奄一息，經救護人員送醫後仍傷重不治。

▼張男還在臉書貼文陪睡文 。（圖／翻攝臉書）

警方表示，案發後調閱相關監視器，發現張男疑被2名以上男子押上車擄走，生前被鈍器虐打，右小腿還有2處穿刺傷，致命傷還待遺體相驗才能得知；警方並連夜追查，在樹林區興仁夜市旁的摩鐵發現涉案小客車，目前已鎖定相關人，全力追緝到案。

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