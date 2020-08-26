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活超過40歲沒看過按摩棒...女網友「帶姊夫」到摩鐵給他欣賞！結局驚天逆轉

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▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲阿宏、阿桃相約到旅館看按摩棒。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫Pakutaso）

記者劉昌松、林昱萱／台北報導

台北一名40多歲的男子「阿宏」（化名）在交友軟體上認識30多歲的女網友「阿桃」（化名），而兩人聊天過程中阿宏提到自己沒看過按摩棒，於是兩人相約到某處旅館觀覽阿桃的按摩棒。未料，看完之後兩人卻因此產生糾紛，甚至互相提告。對此，台北地檢署調查後，皆處以不起訴處分。

據了解，阿宏住在某處商旅，而他在交友軟體上認識阿桃後，以自己有免費餐券為由，邀約阿桃出來吃飯。聊天過程中，阿宏提及自己沒有見過女用按摩棒，而阿桃一聽，隨即告訴對方，可以將按摩棒帶給他看。兩人相約到旅館，觀看阿桃帶來的按摩棒。

不過，兩人一同看完按摩棒之後，卻因此產生糾紛，而阿桃事後還到該交友軟體上寫下負評，聲稱自己遭到對方亂摸，阿桃也說，「後來跟很多APP內的女性聊天，有部分人有類似遭遇，所以才會去留言給負評」而她也一併對阿宏提起性騷擾告訴。

不過，由於沒有事證可以證明阿宏有逾矩的行為，因此檢察官對他處以不起訴處分。另外，阿宏認為阿桃寫下負評的行徑，已經損害自己名譽，因此也對阿桃提告，但檢察官調查後認為，阿桃並沒有妨害名譽的犯意，因此也對她處以不起訴處分。

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