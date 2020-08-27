「奧迪卡死出入」警撥電話無法處理！她氣等2hrs真相超瞎：政府啊...網戰翻

▲奧迪囂張霸停，警方也沒轍！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「整個就火到不行！」一名女車主痛罵，日前半夜回基隆牽車，卻發現前方被一輛奧迪擋住出入，傻等了2小時，更急叩警察來幫忙，結果對方留假電話，無法聯絡到人。當下員警也束手無策，表示無法處理，也只能勸導先離開，此話一出，更讓原PO急著跳腳「這也是我聽到最瞎的答案！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》氣炸表示，昨（26）日深夜，特地做了2個半小時的交通運輸工具，舟車勞頓回到基隆取車，怎料眼前一幕爆傻眼，前方卡了一輛黑色奧迪，讓原PO的愛車根本動彈不得。

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更神扯的是，原PO打給110求救，警察發現是假電話，直言無法處理，只好原地空等2小時，偏偏就是不見人影來移車，「整個就火到不行，人民保母無法處理，只能請我離開，這也是我聽到最瞎的答案，政府啊...」另從畫面可見，擋風玻璃上有5張車單，顯見車主已停在原地一段時間。

照片曝光後，讓4千多名網友狂砲轟，「打電話給拖吊車說，跟他說一些故事，說不定有用」、「警察至少能有開單的權力，停這樣的人 真的很自私」、「你不是最後一個PO這種鳥事」、「或許是私人地，但警察應該可以幫忙依車牌查詢到車主，因涉及個資法警察不會給你車主資料，但可以請他幫忙聯繫才是」、「通常這個情況，我會先問有監視器嗎」、「不要臉真的天下無敵啊」。

▲一票網友也倒楣遇過！（圖／翻攝爆怨公社）



有過來人也翻白眼分享，「越是這種豪車，就越會留假電話，我每次聯絡警察得到的答案都是這樣」、「我也遇過警察叫我坐計程車回家的」、「警察一般都會幫忙找，但是車主可能在監理站就沒留電話、留假電話或者換手機，相信警察也盡力了，之前麻煩過警察處理類似的事情，所以可以體諒他們的無奈」、「遇過...只能拍照檢舉～我帶2個小孩去公園玩，冬天天黑了，氣溫越來越低，一個小孩未滿2歲，真的很想哭，等拖吊大隊來，都1小時後的事了」。