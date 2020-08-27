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基隆時空漫遊指南 ：八種藝術景觀，品讀港都古今故事

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每當憶起基隆，除了鼎盛廟口文化以及港口霪雨霏霏的如畫風情，今日，藝術景觀更是品讀這座古城意蘊的新角度。在基隆市政府積極籌備下，以裝置藝術結合史地脈絡的「 基隆時空漫遊指南 」已於2020年8月19日正式對外開放。該文化主題奠基在歷史場景下，再結合8處藝術裝置形成一趟風雅的城市散步路線，讓各地旅人得以居身此地，以閒暇心境漫遊、飲食，也體驗當代藝文與之結合的活力。

基隆市長林右昌特別指出本次計劃的核心價值，「基隆時空漫遊指南」運用基隆豐富的城市歷史元素，緊密地與文化觀光結合，希望能創造民眾體驗基隆旅遊的新模式。這次結合設計、文化與城市行銷的跨領域策展方式，將延續至明年的城市博覽會，讓世界看見基隆的城市設計力。未來旅客在踏入基隆時，都有機會透過裝置藝術認識基隆，搭配不同歷史場景的策展，重新詮釋基隆文化觀光新品牌。

以藝術裝置活化觀光資產，串聯城區與新水路

八處裝置點所形成的參觀路線也進一步與基隆最新水路遊程結合，並呼應「時空漫遊」主題，打造「時空漫遊飛船」，民眾將能藉由乘船出行，親歷大航海時代的航道以及基隆400年來的滄海桑田與城市遞衍，並從陸域到水域，欣賞那些與歷史故事呼應的裝置藝術，再發思古幽情。

請繼續往下閱讀...

基隆市觀光及城市行銷處的曾姿雯處長說道，這次路線設計上特別與許多藝術家合作，共同打造能訴說基隆歷史場景的裝置，讓民眾在欣賞及互動的同時，也為旅程留下深刻且美好的記憶，創造民眾持續造訪基隆的最佳理由。今天裝置全面正式開放，邀請民眾一起到現場體驗有趣的互動、拍拍美照，不僅能認識基隆豐富的歷史，也留下美好的記憶。



「基隆時空漫遊指南」策展人桔禾創意張漢寧總監表示，這次特別將基隆文化觀光加值計畫分為三大主軸，包括「聆聽一捲山海mixtape」、「品嚐一口風土滋味」，以及「探索一場時空漫遊」，希望在三個主軸加乘作用下，讓基隆豐富的歷史及觀光資源結合，帶給參與者豐富多樣的體驗。

用藝術裝置，捕捉一段歷史光景

位於和平島考古遺跡旁的作品有兩件作品「遠洋的印記」與「層層疊疊的記憶」。「遠洋的印記」由視覺傳達設計師陳普設計，偌大的魟魚充氣裝置與身上的卡拉瓦十字架紋路，呼應著大航海時代西班牙貿易航線國際化的文化記憶。「層層疊疊的記憶」則以結構造型呼應考古遺址一層層堆疊的樣貌。

「幸福水路方舟」則是呼應渡船頭之水路入口意象打造，串連社區與渡船頭的人文動脈。位於正濱漁會大樓公車站前的「魚市熱炒料亭」由建築插畫家Nuomi（知名桌遊台北大空襲場景繪師）所設計，呼應著正濱漁會大樓過去因應築港工程而衍伸許多公共設施，也是台灣漁業養殖現代化的起點。8月初即於要塞司令部校官眷舍開展的「沙灣villa」，以大沙灣海水浴場為主題，設計「海浴走廊」、「沙。時間」與「與浪之間」等三大裝置，讓民眾體驗曾經的海水浴場風情。

在眷舍對面的要塞司令部官邸，「捎一只金黃歲月的明信片」由知名紙雕藝術家成若涵所創作，明信片造型的設計呼應著當時因軍事區域管制規範，必須在明信片上印製「要塞司令部許可」的印記。在基隆燈塔前方的裝置「望港」以望遠鏡的造型發想設計，造型也彷彿傳聲筒，邀請民眾透過耳朵傾聽及眼睛觀望，認識基隆築港工程的記憶。

圖文來源╱基隆市政府觀光及城市行銷處觀光發展科 

（完整文章請看城市美學新態度

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