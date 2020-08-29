12名偷渡港青身分曝光！　港保安局：已在「大陸」被採取刑事強制措施





▲香港青年偷渡被廣東海警抓獲。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

廣東海警23日拘捕了12名港青，準備偷渡到台灣，其中包含曾被香港以國安法拘捕的「香港故事」成員李宇軒。香港保安局28日表示，這12人已在大陸被採取刑事強制措施。

綜合港媒報導，香港保安局發言人28日表示，香港警方已接獲通報，12名香港居民被採取刑事強制措施，會了解他們的情況，警方也會盡快把消息通知他們的家人，並按照家屬意願提供協助。

他們乘坐快艇從西貢布袋澳出發，原本打算偷渡潛逃台灣後申請「政治庇護」，但在果洲群島附近大陸水域被截獲。

被捕者包含11男1女，年齡介於16至30歲之間，其中有5人為學生，每個都有案在身或被通緝中。包含涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全及洗黑錢罪行的李宇軒，他於10日被警方拘捕後，獲准保釋候查。

另外有4人是「屠龍小隊」成員，包含18歲港大學生郭子麟、22歲公開大學學生張俊富、20歲無業青年張銘裕及21歲學生嚴文謙，被控涉嫌參與去年12月灣仔駱克道汽油彈案及華仁書院炸彈案等。17歲鄭子豪、17歲學生廖子文及30歲售貨員鄧棨然去年9月被警方在一住處內搜出搜出汽油彈原材料。另外還有29歲測量員李子賢、16歲越南籍中二學生黃臨福、29歲機械技工黃偉然，以及案中唯一女子喬映瑜。

陸委會發言人邱垂正27日指出，台灣支持香港的民主、自由，「但我們也是一個法治社會，以非法方式來台，包括當事人與協助者，都將面臨刑事責任的追究」。但他未說明在面臨刑事責任追究後，是否會將其遣返，沒把話說死。

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