　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有機茶園蜘蛛類數量高！專家調查發現「6種台灣新紀錄種」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長圓金蛛在茶樹間結網棲息。（圖／農委會特生中心提供、羅英元攝）

▲長圓金蛛在茶樹間結網棲息。（圖／農委會特生中心提供、羅英元攝）

記者許展溢／台北報導

有機農業、環境友善措施近年在台灣農業生態系中發揮重要影響力，不過，農委會特有生物研究保育中心提到，這2年來在新北市坪林區及南投縣魚池鄉等重要的茶葉產區進行田間的蜘蛛類調查，發現在施行有機農作的茶園，田間的蜘蛛類數量普遍高於慣行農作的茶園，顯示有機農業及適當植被管理，對蜘蛛此類害蟲天敵物種生存確實有所助益。

特生中心表示，茶葉是台灣重要的經濟作物之一，不僅栽種面積大，產量及產值也相當可觀，為瞭解有機農作是否有助於茶園間生物多樣性的維護，特生中心及相關團隊從2017年至今，陸續執行「建構農田生態暨多方參與查證系統之農村綠色經濟永續計畫」及「有機茶示範場域建置與推動之委託生態調查報告」等計畫，在坪林區及魚池鄉等兩大茶葉產區進行茶園間的蜘蛛類調查。

請繼續往下閱讀...

▲▼泉字雲斑蛛在茶樹上結網棲息。（圖／農委會特生中心提供、羅英元攝）

▲▼泉字雲斑蛛在茶樹上結網棲息。（圖／農委會特生中心提供、羅英元攝）

▲▼泉字雲斑蛛在茶樹上結網棲息。（圖／農委會特生中心提供、羅英元攝）

特生中心發現無論是哪個區域，有機茶園中的蜘蛛類數量皆普遍高於慣行茶園，尤其是茶樹上的跳蛛、袋蛛，以及在底層活動的狼蛛等類群最為明顯，不過在群聚組成上則未有差異；此外，分析結果也發現茶園中底層植被的經營對於蜘蛛類也有重要影響，如草生植被高度或覆蓋度越高，田間的蜘蛛物種數或游獵型蜘蛛的數量都有明顯的提升，不僅如此，在調查過程中更發現了6種台灣新紀錄種的蜘蛛。

特生中心主秘鄭錫奇接受《ETtoday新聞雲》訪問說明，6種「新紀錄種」的蜘蛛是指，其他鄰近國家有，如大陸、日本或韓國，只是台灣還沒被發現過，若其他國家也沒有則稱「新種」。由於後續還要嚴謹比對標本、確認位階等，從中了解差異多大，再看是否為同種，因此目前未命名。特生中心進一步說明，蜘蛛是農業生態系中重要的天敵生物之一，由於物種多、數量豐富，加上生活習性相當多樣，例如有結網、葉間游獵或地表游獵等類型，可捕食各種小型節肢動物，因此對消滅農業害蟲有一定的幫助。

▲▼在地表及底層植被上活動的溝渠豹蛛。（圖／農委會特生中心提供、羅英元攝）

▲在地表及底層植被上活動的溝渠豹蛛（上圖）。毛垛兜跳蛛（下圖）。（圖／農委會特生中心提供、羅英元攝）

▲▼毛垛兜跳蛛。（圖／農委會特生中心提供、羅英元攝）

對於此份研究結果，特生中心強調，是顯示欲維護農業生物多樣性，除提倡有機農法之外，植被的經營管理也是相當重要的環節，透過有機農法及植被管理，為田間的蜘蛛提供更友善的棲息環境，正是創造雙贏，達成與自然和諧共生的最佳模式。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
吳奇隆「突遭5保安壓制在地」！　煙霧瀰漫一片混亂
高中生摩鐵3男3女大鍋炒！隔天下體痛爆　求媽陪看醫生
啃老男錢從哪來？50萬黑槍打館長、聘王牌雙律師　家人聽到傻眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小朋友快來！小鎮遊戲趣9/5登場　「紙風車、歌仔戲、火舞團」16小鎮開演

有機茶園蜘蛛類數量高！專家調查發現「6種台灣新紀錄種」

帥炸「消防猛男」嬌妻照片曝光！根本「警界林熙蕾」素顏就很正

寄包裹省一筆！中華郵政推「i郵箱」回饋　免費寄件1次方法出爐

「梅莎」挑戰今年風王！強度激增　明晚影響北台灣

替代役幹部遭爆料！值勤偷溜「爽吃燒肉」　役政署證實

第一次征服百岳被同伴丟下⋯山屋巧遇女孩獨自完成挑戰「紅了眼眶」

高中生上摩鐵3男3女「荒淫大鍋炒」！隔天下體痛爆　求媽陪看醫生

YouTube不能提「美豬美牛」　網測試驚：留言被刪了！

蔡政府開放美豬美牛因「時空背景不同」　楊志良痛批混蛋話

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

《以家人之名》凌霄尖尖初吻GET！　宋威龍托臉：想跟某個人生兩個小孩

小朋友快來！小鎮遊戲趣9/5登場　「紙風車、歌仔戲、火舞團」16小鎮開演

有機茶園蜘蛛類數量高！專家調查發現「6種台灣新紀錄種」

帥炸「消防猛男」嬌妻照片曝光！根本「警界林熙蕾」素顏就很正

寄包裹省一筆！中華郵政推「i郵箱」回饋　免費寄件1次方法出爐

「梅莎」挑戰今年風王！強度激增　明晚影響北台灣

替代役幹部遭爆料！值勤偷溜「爽吃燒肉」　役政署證實

第一次征服百岳被同伴丟下⋯山屋巧遇女孩獨自完成挑戰「紅了眼眶」

高中生上摩鐵3男3女「荒淫大鍋炒」！隔天下體痛爆　求媽陪看醫生

YouTube不能提「美豬美牛」　網測試驚：留言被刪了！

蔡政府開放美豬美牛因「時空背景不同」　楊志良痛批混蛋話

只要15元！台中銷魂水煎包　外皮Q彈、咬下爆出滿滿韭菜冬粉

Aston Martin DBX即將抵台　多款精選套件還能寵愛毛小孩

新鮮人理財從養大荷包開始　善用「銅板投資、定期定額」存第一桶金

夏日持妝好困難？遠離脫妝危機的5大關鍵　妝前多一步超有用！

苗栗耍廢首選！湖畔上的夢幻玻璃山莊　躺床眺望浪漫綠意湖景

美出現「新冠二次感染」首例！25歲男隔48日中招　病情更嚴重

擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻...曝打造後宮秘訣

小朋友快來！小鎮遊戲趣9/5登場　「紙風車、歌仔戲、火舞團」16小鎮開演

好吃到CNN也報過！台南銷魂月桃葉菜粽　軟綿、料多花生味濃

潔哥喜曝「今天剖腹生女兒」！　懷胎10月四肢仍超纖細…網湧入祝福

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

生活熱門新聞

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

砸2600萬救網站！館長3天前求救：遇流氓

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

3打3摩鐵「大鍋炒」　下體痛爆要媽陪看醫

帥炸「消防猛男」嬌妻照片曝光！

486先生曝館長病床照　粉絲感動祈願

梅莎颱風強度激增　明晚影響北台灣

辦好市多會員會脫單好瞎　他半年後驚呆

雪花白口罩4縣市開賣　新色曝光9/2預購

YT不能提美豬美牛 網留言測試驚

梅莎颱風「最接近台灣」時間曝光

開槍轟館長　網分析兇手3動作：可以判很輕

開放美豬美牛因「時空背景不同」　楊志良痛批混蛋話

更多熱門

相關新聞

時代力量：不應率然開放美豬美牛

時代力量：不應率然開放美豬美牛

總統蔡英文28日下午臨時召開敞廳談話，表示在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口。時代力量立法院黨團深夜表示，目前仍無法得知在國人健康風險評估，以及農產業轉型的相關業者與農民的保障上，政府是否已經做好完整的評估、分析及相關因應配套，因此對於目前主張開放的行政機關說帖，時代力量黨團持保留態度。

魔戒黑寡婦「屍羅」出沒？他家後院冒出6.6米蜘蛛網

魔戒黑寡婦「屍羅」出沒？他家後院冒出6.6米蜘蛛網

「國人不愛冷凍肉！」陳吉仲：33塊美豬「連吃5～10年」瘦肉精才可能超標

「國人不愛冷凍肉！」陳吉仲：33塊美豬「連吃5～10年」瘦肉精才可能超標

台高檢為郭瑤琪聲請再審　駁回確定

台高檢為郭瑤琪聲請再審　駁回確定

農遊券2.0！買600元文旦「送250元柚香禮券」

農遊券2.0！買600元文旦「送250元柚香禮券」

關鍵字：

有機農業環境友善農業生態農委會特生中心蜘蛛茶葉害蟲新紀錄種新種

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

「麥當勞女神」破尺度脫了！

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

羅友志：兄弟跟我爆館長的料　道上一句話形容他

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

網爆潘瑋柏空姐妻懷孕「準備辦離婚」　唱片公司怒了

營業員業績未達慘賠跳河　遺書指名給經理人

汐止警殉職1年　10年女友心碎發文

連體嬰回不去了！《驕女》仁芯徹底黑化　

砸2600萬救網站！館長3天前求救：遇流氓

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

館長中3槍後仍直播　李茂生：誰是「真兇」不是法律問題

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面