有機茶園蜘蛛類數量高！專家調查發現「6種台灣新紀錄種」

▲長圓金蛛在茶樹間結網棲息。（圖／農委會特生中心提供、羅英元攝）



記者許展溢／台北報導

有機農業、環境友善措施近年在台灣農業生態系中發揮重要影響力，不過，農委會特有生物研究保育中心提到，這2年來在新北市坪林區及南投縣魚池鄉等重要的茶葉產區進行田間的蜘蛛類調查，發現在施行有機農作的茶園，田間的蜘蛛類數量普遍高於慣行農作的茶園，顯示有機農業及適當植被管理，對蜘蛛此類害蟲天敵物種生存確實有所助益。

特生中心表示，茶葉是台灣重要的經濟作物之一，不僅栽種面積大，產量及產值也相當可觀，為瞭解有機農作是否有助於茶園間生物多樣性的維護，特生中心及相關團隊從2017年至今，陸續執行「建構農田生態暨多方參與查證系統之農村綠色經濟永續計畫」及「有機茶示範場域建置與推動之委託生態調查報告」等計畫，在坪林區及魚池鄉等兩大茶葉產區進行茶園間的蜘蛛類調查。

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▲▼泉字雲斑蛛在茶樹上結網棲息。（圖／農委會特生中心提供、羅英元攝）



特生中心發現無論是哪個區域，有機茶園中的蜘蛛類數量皆普遍高於慣行茶園，尤其是茶樹上的跳蛛、袋蛛，以及在底層活動的狼蛛等類群最為明顯，不過在群聚組成上則未有差異；此外，分析結果也發現茶園中底層植被的經營對於蜘蛛類也有重要影響，如草生植被高度或覆蓋度越高，田間的蜘蛛物種數或游獵型蜘蛛的數量都有明顯的提升，不僅如此，在調查過程中更發現了6種台灣新紀錄種的蜘蛛。

特生中心主秘鄭錫奇接受《ETtoday新聞雲》訪問說明，6種「新紀錄種」的蜘蛛是指，其他鄰近國家有，如大陸、日本或韓國，只是台灣還沒被發現過，若其他國家也沒有則稱「新種」。由於後續還要嚴謹比對標本、確認位階等，從中了解差異多大，再看是否為同種，因此目前未命名。特生中心進一步說明，蜘蛛是農業生態系中重要的天敵生物之一，由於物種多、數量豐富，加上生活習性相當多樣，例如有結網、葉間游獵或地表游獵等類型，可捕食各種小型節肢動物，因此對消滅農業害蟲有一定的幫助。

▲在地表及底層植被上活動的溝渠豹蛛（上圖）。毛垛兜跳蛛（下圖）。（圖／農委會特生中心提供、羅英元攝）



對於此份研究結果，特生中心強調，是顯示欲維護農業生物多樣性，除提倡有機農法之外，植被的經營管理也是相當重要的環節，透過有機農法及植被管理，為田間的蜘蛛提供更友善的棲息環境，正是創造雙贏，達成與自然和諧共生的最佳模式。