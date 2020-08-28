檢察官認錯！台高檢為郭瑤琪聲請再審　遭最高法院駁回確定

▲前交通部長郭瑤琪。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前交通部長郭瑤琪，因犯貪汙罪遭判刑8年定讞，但台灣高等檢察署「有罪確定案件審查會」去年6月認為本案恐有冤情，提出14個疑點主張判決認定事實有誤及漏未調查相關證據，向高等法院提起再審，但遭高院駁回。高檢署提出抗告，但最高法院審理後，仍舊駁回抗告，全案確定。

郭瑤琪在2006年1月起擔任交通部長，8月間為了國道電子收費系統（ETC）案之善後問題，請辭交通部長。任內最重要的政績就是完成12.9公里的雪山隧道，讓隧道通車營運。她卸任後，檢調單位監聽南仁湖集團疑涉浮報捐贈逃漏稅案，監聽到負責人李清波為了「台北車站整建案」，而打電話給兒子李宗賢，稱放了2萬美元的2罐茶葉給郭瑤琪，作為「幫助郭前部長兒子出國留學費用」，檢方因此對郭瑤琪提起公訴。

一二審均判郭瑤琪無罪，但更一審改認定郭犯下《貪污治罪條例》中的「職務上行為收賄罪」，改判郭有期徒刑8年、褫奪公權4年。上訴最高法院，最高法院2013年3月間，駁回上訴，郭瑤琪遭判刑8年定讞。郭瑤琪2014年1月入監，2016年1月就因為罹患癌症，保外就醫。

而本次高檢署主動認錯而提出的再審聲請，羅列14項疑點，包含：李清波說送給郭瑤琪的茶葉罐內有美金2萬元，應屬單純朋友間送禮，希望能資助她兒子出國念書；另外美金2萬元裝罐的茶葉罐顏色，李宗賢多次供述不清；而檢方起訴稱李清波有意插手7億4千餘萬元的台北車站促參招標案，卻僅行賄2萬美金，不成比例。

但高等法院受理後，今年初駁回高檢署的聲請。高檢署提出抗告，最高法院審理後，認為高院裁定認適用法並無違誤，駁回高檢署的再審聲請。而除了高檢署為郭瑤琪聲請再審失敗以外，前檢察總長顏大和，也為郭瑤琪聲請非常上訴，2018年3月間就遭最高法院駁回確定。