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「你屬於自己，並不受任何角色的羈絆！」百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧的經驗談

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▲百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧。（圖／女子學）

▲（圖／John Yang攝影、夏瑄澧提供）

「人生除了固定的身分角色外，還有很大一部分的價值，等著我們自行啟發覺察。」說出這番富含哲理寓意的人，不是專業的心理學家，也不是所謂的人生規劃師，而是外柔內剛的百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧 Sherry。

能對人生有如此深層的想法和觀點，取決於 Sherry 近 20 年的心路歷程。在事業端，她是公司負責人、開平餐飲學校執行顧問；在生活端，她是一位母親、妻子、女兒，和時下多數女性一樣，穿梭於不同角色中不斷切換，每分每秒都在與「責任」並肩作戰、與壓力共處。時至今日，她最想說的是：「唯有勇敢面對自己的脆弱，才能活出自由的人生！」

洞悉市場需求，整合餐飲界行銷與人力資源

▲百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧。（圖／女子學）

▲也許是受過西方教育薰陶，Sherry 向來習慣用直接溝通取代拖泥帶水的顧忌。（圖／John Yang攝影、夏瑄澧提供）

父親為開平餐飲學校創辦人，故 Sherry 的成長背景對中西方的文化、教育，皆有一定程度接觸與吸收。自美國哥倫比亞大學畢業後，Sherry 先在當地廣告公司任職七年，回台後因難以適應東西文化的職場衝擊，決定沈澱一陣子，便至開平協助與海外學校的聯繫宣傳以及對外活動的舉辦。

在與餐飲界各窗口對接的過程中，Sherry 發現許多餐廳、企業時常受人才的獵尋和資源的整合所困擾。幾經思考後，便於 2003 年成立百彥餐飲行銷整合有限公司，推廣餐旅業人才、餐廳飯店、學校和產品，結合行銷專業舉辦相關活動，甚至深入客戶企業協助品牌操作，將餐飲界資源擬定一系列的串連，業務範疇可說是相當地廣泛。

事業和家庭的雙向拉扯，壓力排山倒海地襲來

▲百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧。（圖／女子學）

▲讓時下女性困擾的家庭、事業平衡點，同樣也是 Sherry 不斷在學習的價值核心。（圖／John Yang攝影、夏瑄澧提供）

然而，隨著客戶需求逐漸擴大，公司的人力成本、營運方針必須不斷調整修正，以維持客源與滿意度。Sherry 感概地說，管理和經營是一體兩面的相互關係，不管是面對員工的聲音，或者客戶反映不如預期的抱怨，只能不斷地嘗試、在錯誤中學習，即便總是遍體鱗傷也不能停下腳步。

▲百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧。（圖／女子學）

▲平常生活的忙碌，藉由和家人的旅行，總能使 Sherry 得到短暫的放鬆。（圖／John Yang攝影、夏瑄澧提供）

除了工作的龐大壓力外，對於三個孩子的成長與陪伴，同樣也是 Sherry 另一層面的考驗。看著別的媽媽親自做 DIY 便當、親自接送孩子，自己卻總是埋首工作、甚至被老師點名要多陪伴小孩，種種看似「指責」的觀感宛如層層重擔，讓她好一段時間都處於焦慮不安的狀態裡。

Sherry 坦言，這段時間就像是人生的黑暗期，每天睜開眼睛想到的盡是些責任，那些「該做好的」、「做的不夠好」的事佔據了腦袋，絲毫感受不到任何喜悅。直至 2015 年，恰逢開平策劃國際班設立之時，使原本就一直扮演東西方文化橋樑的她，彷彿看到一絲曙光，認為如果無法解決客戶對人才引薦不滿意的問題，也許可以從人才的培育開始，藉以累積學生的視野和國際觀點。

學生反饋與組織心理學的研習，找回自我存在的價值

▲百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧。（圖／女子學）

▲每回帶著學生前往海外參與活動，都為 Sherry 的人生留下值得紀念的回憶。（圖／John Yang攝影、夏瑄澧提供）

國際班成立後，Sherry 擔任主任和執行顧問的角色，藉由自身對東西方文化的經驗和見解，幫助同學們規劃一對一的人生藍圖，或是親自帶領他們前往海外見學、放眼國際。透過溝通和討論的過程，Sherry 不僅身為意見提供者，自己也因為學生的反饋，反思「人生並不是 SOP」，也不是只有待辦事項，更不是樣樣都要達到滿分；可以有規畫，但要有彈性和感激失敗與挫折的心，因為唯有失敗才能有更多學習、成長的機會。

▲百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧。（圖／女子學）

▲至母校研修組織心理學，幫助 Sherry 開啟一次次的自我探索。（圖／John Yang攝影、夏瑄澧提供）

而 2019 年，Sherry 回到母校哥倫比亞大學念碩士班，修習有關組織心理學的課程。這一年來，不管是系上教授的傳授，或是同學間的互動，讓 Sherry 得以經由心理的層面，審視自己近年來的心靈處境，她驚覺原本以為的「自我鞭策」竟然是壓抑成長的來源，也了解不管位於何種身分，都應該適時關心自己的「內在小孩」，多一點鼓勵和包容，看待事物與人生便會有截然不同的觀點。

溫柔的女力傳遞：在身分之外找到人生的意義

▲百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧。（圖／女子學）

▲Sherry 覺得，自己已經漸漸能開始接受挫折和脆弱的一面，並常常提醒自己面對自我一點都不丟臉。（圖／John Yang攝影、夏瑄澧提供）

學生的反饋和碩士班的啟發，不僅讓 Sherry 體悟長期不快樂的癥結點，對於人際的溝通，更是多了份「設身處地」。面對職場，開始在每天進入工作前與夥伴或學生們來場 check-in，目的在於了解團隊今天的狀態，並藉由關心、溝通等體諒，對團隊的氣氛和執行力都是很大的幫助；面對家庭，比起過去譴責自我的不安，她反而比較在意孩子是否了解自己真實的想法，不再只是看到表面而已。

▲百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧。（圖／女子學）

▲私底下的 Sherry 熱愛挑戰，藉由和大自然的共處或者力量的展現，散發堅毅卻柔軟的女力。（圖／John Yang攝影、夏瑄澧提供）

一路走來的心境轉折，Sherry 希望能透過女董事協會 2020 年「剛柔並濟大未來」論壇以及後續女董學院的發酵，告訴女性領導者應該適時傾聽內心的聲音，勇敢地面對挫折、從經驗中學習成長，最重要的是「無論今天站在什麼樣的身分，你依然屬於自己，不屬於任何一個你扮演的角色。」Sherry 語帶感性地說，害怕失敗是人之常情，短時間做不好沒關係，總之都在成長，對自己越好，勇氣便會自然生成。

回顧加入女董事協會的這幾年，Sherry 認為女強人也是人，和自己一樣總是備感壓力、分身乏術，隨著彼此熟悉度增加，看見每個人卸下職位的那一面，藉由溫暖的傾訴和鼓勵，這裡儼然成了一個安全穩固的避風港，像極了家人間的相互扶持。「從自我反思、自我了解開始，再學習如何與他人共事」，就是 Sherry 想持續分享給姐妹們的真理，她也深信當身心靈維持在健康的狀態，人生絕對會出現更多元的選擇和意義！

延伸閱讀：

在世界崩塌前拉妳一把：「走入家庭後，把自己放在第一順位並不可恥！」

不畫地自限、自我框架：凱渥名模邱馨慧跳脫同溫層領域，自信展現每個不同面向的人生角色

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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