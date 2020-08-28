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對環境友善、人類無害！淨毒五郎創辦人鄭伊伶堅持打造「減塑」清潔用品

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▲淨毒五郎創辦人鄭伊伶。（圖／女子學）

▲（圖／艾葳精品婚紗）

炎熱的夏日早晨，紫外線似乎下一秒就要攻進傘面。往不遠處望去，有間外觀十分乾淨俐落的工作室，如綠洲佇立在沙漠中；剛踏進門，迎面而來不只冷氣的涼爽，還有淨毒五郎創辦人鄭伊伶 Chloe 舒心的微笑。

與地球友好，同時對人類的健康友善，是現今社會大眾重視的發燒議題，但早在備受關注前，就有一群人默默嘗試用行動去改變人們的生活，而身在其中的Chloe，引領淨毒五郎來到第5年，切身感受到這段路程走來不易。

抱持對環境友善的初衷，至始至終都有了意義

▲淨毒五郎創辦人鄭伊伶。（圖／女子學）

▲過去在保養品界的 Chloe，對清潔產品的成分、功能，皆有一定程度的專業。（圖／艾葳精品婚紗）

「大眾太大，推廣天然與環保理念的群眾太小，需要時間去長期發酵。」Chloe 起初創業，想做對社會跟環境有意義的事，同時做為收入來源。如此一來，就算創業盡頭被市場舉紅牌出局，也不枉費這些年的付出，始終仍為社會盡了份心力。

2015 年甫踏入清潔用品界，Chloe 就堅持淨毒五郎必須擁有高自然分解度。之所以對產品的成份挑選、包材用料特別著墨，是源於她在化妝品產業時養成的細心與謹慎。她發現人們會介意保養品的天然與安全性，卻不太在意每日都被大量使用的清潔劑成份，更別說進一步思考對環境友善與否的影響。幸運卻在此時推了 Chloe 一把，在她思考市場切入點時，發生了食安風暴，全台瞬間被籠罩在陰影之下，大眾對清潔用品的環保意識就此抬頭。

用行動實踐品牌精神，積極參與環保公益組織

▲淨毒五郎創辦人鄭伊伶。（圖／女子學）

▲強調「重複再利用」的環保意識，是淨毒五郎持續與消費者溝通的關鍵點。（圖／艾葳精品婚紗）

下定決心做好一件事，Chloe 要求自己必須內外兼顧。除了成份天然，產品外包材也從 2019 年起，將瓶器換成可回收再生塑料，希望在能力範圍內，為地球減少一般塑料的產量，並進一步於三重、永和、板橋、林口合作內料補充站，在環境與法規許可的範圍內，提高人們自行購買內料的便捷性，鼓勵大眾有意識的消費，一次只購買需要的量，以達到真正實行「重複再利用」的環保行動。

而從去年開始，淨毒五郎每季皆與環保公益組織合作，在官網同步推廣其訴求，甚至將官網上每筆消費捐贈一定比例給該組織，同時積極參與各項公益志工活動。「我想親自瞭解這些團體在推廣的理念，再和大家分享實際經驗，之前還有幫忙種過樹呢！」Chloe 笑得溫柔，眼神閃著雀躍的光芒。


使用者回饋如一盞燈，照亮前行的道路

▲淨毒五郎創辦人鄭伊伶。（圖／女子學）

▲Chloe 深信環境友善的觀念會逐漸深植人心，這是她繼續走下去的動力。（圖／艾葳精品婚紗）

談到捨棄了強力清潔的捷徑，堅持不添加石化、化學環境用藥的難處，Chloe 只能盡力讓淨毒五郎在對健康無虞、環境無害下，能達到相同效果：「千百樣測試、不斷替換與尋找更合適的原物料，是因為選擇這份對環境友善的堅持。」

▲淨毒五郎創辦人鄭伊伶。（圖／女子學）

▲驅蟎噴霧自上市以來，一直都是淨毒五郎的熱銷品。（圖／艾葳精品婚紗）

淨毒五郎使用者愛好排行榜上，近年居高不下的是防蟎和除臭系列。曾有客人一次補充4公升的驅蟎噴霧回去，Chloe 笑說自己看到都嚇一跳：「客人說自己多年來有重度過敏，使用後她竟然能好好睡覺了，才想連同家人的份一起帶回去，很謝謝我們研發這樣的產品。」每當耳邊響起這些回饋的聲音，感動與感謝便會湧上心頭，她又充滿了前進的力量。

寧願緩慢前進，也不輕易止步

▲淨毒五郎創辦人鄭伊伶。（圖／女子學）

▲Chloe 認為，創業本身一部分就是希望能過更好的生活，如果在還沒成功前，生活卻已一團糟，本末倒置反倒會丟失最初的意義。（圖／艾葳精品婚紗）

回首淨毒五郎的初衷：「用料理的心，為你帶來真正的乾淨。」用做料理的心給在意的人吃，自然不會想添加有負擔的元素，只放好的、你需要的元素，這是淨毒五郎從一而終的本質。

Chloe 說這 5 年來的心路歷程，是一連串的堅持、抉擇與取捨。她用化妝品製程的高規格，去研發清潔用品，以第三方的角度去嚴格審視產品製程。也深刻體悟改變大眾市場的觀念與消費習慣，困難度堪比山高、比海深，卻無法放棄。

和團隊一起按部就班地走，是 Chloe 覺得創業走來最踏實的方式，每個階段都有必須優先完成的任務，不好高騖遠，才能關關難過關關過。先是對原料的堅持，再來是對瓶器的堅持，進而規劃往後讓補充站進駐到每個縣市，未來也希望能從家庭清潔跨足個人清潔領域。Chloe 親手繪製夢想藍圖，在自身能力所及的範圍內，不停思考自己所能做到最好的一步，秉持這份初衷，她寧願緩慢前進，也不願輕易止步！

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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