台青西遊記／放棄中歐職缺！台北人妻變北京工頭　拚出夢幻共享辦公室

記者曾俊豪／北京報導

《台青西遊記》自2018年12月推出至今，已採訪30多位在大陸打拚的台灣青年，他們遍佈各個領域，在不同省市為自己的夢想奮鬥。今年27歲的宋芷佑也是其中之一，因為有開共享辦公室的夢想，去年8月她決定到北京累積相關經驗，只不過，由於擔任「社區負責人」職務，讓她必須一肩扛起會計、設計跟裝潢等，職場磨練大進擊。

畢業於台藝大戲劇系，看來可愛呆萌的宋芷佑，很難讓人聯想到，她戴著安全帽，進出工地的模樣。她向記者表示，自己畢業後其實有獲得中歐的工作機會，不過，畢業後去環歐之後，就覺得沒有辦法離開家人，於是決定留在台灣工作。

▲宋芷佑擔任北京優客工場永安里站貴友大廈社區空間負責人。（圖／記者曾俊豪攝）

工作兩年後，宋芷佑還是決定趁著年輕走出舒適圈，到海外去闖一闖，於是就到北京工作。至於為何到大陸共享辦公室品牌「優客工場」擔任永安里站貴友大廈社區空間負責人，她解釋，其實跟自己的前份工作有關，「優客工場在台灣開第一家社區，我去應聘擔任社區經理，熟悉模式後才到北京。」

不過，儘管都是在「優客工場」工作，但社區經理與社區負責人是完全不同角色。宋芷佑指出，在台灣時，因為整個項目已經完工，所以職務分工明確，主要負責招商或接待客戶，「但是我來到北京之後，項目是從簽約開始跟，簽約完之後，要把一個工地去設計成我想像中的共享空間。」

▲戲劇系畢業的宋芷佑到北京後還得當工頭、學會計看報表。（圖／記者曾俊豪攝）

於是，原本學戲劇出身的她，飄洋過海到北京後，不僅要學會看報表，還要化身工頭跟工班溝通，了解裝潢、空間設計等。「放棄這個東西，我還真的沒有想過，因為我覺得壓力是都會在的，只是看你要怎麼去調適。」宋芷佑告訴記者。

對於想西進求職的台灣青年，宋芷佑也分享經驗，「如果真的想到大陸的互聯網公司上班，應該先嘗試把自己丟到這個環境裡，像是微博、知乎，找工作的『脉脉』（即：脈脈）與拉勾網都是在台灣可以去使用的東西。」

▲找尋共享辦公室租客也是宋芷佑的工作之一。（圖／記者曾俊豪攝）

只不過，如今到對岸工作，「台灣人」的身份已經不像過去那樣吃香。宋芷佑說，「以前來到這邊工作可能還可以跟公司談什麼回台機票，或一些台灣人更好的福利，我覺得現在都沒有，現在我們就是跟北京在地、本地人的競爭是一樣的，而且他還會覺得既然都是一樣的，那我為什麼要用台灣人？」

事實上，與過往採訪的台青不同，宋芷佑並非一個人登陸，她與先生侯智薰結婚後，就一起到北京發展。先生是在健身軟體Keep負責產品運營，宋芷佑則到優客工場工作，小夫妻在不同領域打拚。

▲宋芷佑與先生侯智薰一同在北京打拚。（圖／記者曾俊豪攝）

她告訴記者，給自己三到五年的時間，希望「學成」後，可以與先生侯智薰一起回台開共享空間，「我們真的想要開一個類似這種空間，會希望有更多的活動跟更多溫度，創造更多人與人之間的連結。」

只不過，此次採訪是在1月份進行，那時全球尚未受到新冠肺炎疫情衝擊。截稿前，記者再次向她確認近況，宋芷佑表示，公司無法承擔她長期遠距上班，只好暫時留在台灣，目前則跟先生一起經營「雷蒙三十」Podcast 與接案，等待疫情結束再做打算。

▲宋芷佑認為「來自台灣」在大陸職場已無優勢。（圖／記者曾俊豪攝）