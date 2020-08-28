新冠疫苗再傳捷報！　食藥署「有條件」核准聯亞生技進臨床試驗

▲聯亞生技新冠疫苗可有條件進入第一期臨床試驗。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

繼國光生技後，又有一家藥廠拿到新冠肺炎疫苗臨床試驗許可證。食藥署今（28）日表示，將有條件核准聯亞生技執行COVID-19候選疫苗「UB-612(S1-RBD-sFc, Th/CTL Peptides)」第一期臨床試驗計畫，該藥廠將與中國附醫合作，第一階段預計收案60多人。

新冠肺炎全球確診人數突破2400萬，疫苗研發成為全球共同努力目標。食藥署藥品組副組長吳明美表示，考量新冠肺炎疫情緊急，食藥署8月26日召開「聯亞生技開發股份有限公司COVID-19疫苗第一期臨床試驗案審查專家會議」，並核准第一期臨床試驗計畫，惟疫苗是否有效仍待試驗結果進一步評估。

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吳明美表示，首次用於人體疫苗臨床試驗對受試者安全，可能有其潛在之風險，為求審查周延，食藥署特邀請國內藥毒理、藥物製程開發、疫苗及臨床醫學專家、學者召開會議討論。

經討論後，基於國內公共衛生需求、病患醫療利益與風險平衡整體評估，審查專家會議建議有條件核准該第一期臨床試驗計畫，但需在技術性資料補齊後，才會核發第二張核准函，屆時才能實際施打於受試者身上。

吳明美說，目前高端疫苗也已資料齊備，預計下周就可放行第一階段臨床試驗，至於先前眾所矚目的安特羅藥廠與國衛院合作的疫苗，至今尚未收到申請。