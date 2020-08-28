　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠疫苗再傳捷報！　食藥署「有條件」核准聯亞生技進臨床試驗

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼下毒,吸毒,毒品,毒藥,注射,打針,針頭,。（圖／pixabay）

▲聯亞生技新冠疫苗可有條件進入第一期臨床試驗。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

繼國光生技後，又有一家藥廠拿到新冠肺炎疫苗臨床試驗許可證。食藥署今（28）日表示，將有條件核准聯亞生技執行COVID-19候選疫苗「UB-612(S1-RBD-sFc, Th/CTL Peptides)」第一期臨床試驗計畫，該藥廠將與中國附醫合作，第一階段預計收案60多人。

新冠肺炎全球確診人數突破2400萬，疫苗研發成為全球共同努力目標。食藥署藥品組副組長吳明美表示，考量新冠肺炎疫情緊急，食藥署8月26日召開「聯亞生技開發股份有限公司COVID-19疫苗第一期臨床試驗案審查專家會議」，並核准第一期臨床試驗計畫，惟疫苗是否有效仍待試驗結果進一步評估。

請繼續往下閱讀...

吳明美表示，首次用於人體疫苗臨床試驗對受試者安全，可能有其潛在之風險，為求審查周延，食藥署特邀請國內藥毒理、藥物製程開發、疫苗及臨床醫學專家、學者召開會議討論。

經討論後，基於國內公共衛生需求、病患醫療利益與風險平衡整體評估，審查專家會議建議有條件核准該第一期臨床試驗計畫，但需在技術性資料補齊後，才會核發第二張核准函，屆時才能實際施打於受試者身上。

吳明美說，目前高端疫苗也已資料齊備，預計下周就可放行第一階段臨床試驗，至於先前眾所矚目的安特羅藥廠與國衛院合作的疫苗，至今尚未收到申請。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
連3槍轟館長秒自首　資深刑警：黑幫設下的縝密佈局
快訊／《黨產條例》合憲千億資產不保　國民黨回應了
Keanna胖7公斤「上圍激增」變超兇！鬆口真實體重
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

廢棄物不當丟棄農地追追追　陳椒華台南學甲爐碴現勘

吃飽直接躺！工廠普渡「貼心一條龍」好兄弟嗨了　千人讚：買午餐送住宿券

「國人不愛冷凍肉！」陳吉仲：33塊美豬「連吃5～10年」瘦肉精才可能超標

誠品進駐屏東最美「森林圖書館」！期間限定書店到11/15座落窗景大廳

糊塗哥洗衣「慘成三倍雪花」後續曝光　妹超狂拼3/4成品...1原因哭了

訂外送70元「特製滷肉便當」！她一看配菜傻眼：是物價飛漲嗎？

辦好市多會員…推銷人員「學弟脫單了」好瞎！他半年後驚呆：沒在唬爛我

新冠疫苗再傳捷報！　食藥署「有條件」核准聯亞生技進臨床試驗

妻懷胎30週劇烈宮縮！他家住偏鄉...車又被開走　長輩：先去神明廳拜拜

區塊鏈助攻！台東白米紅藜小米攻入香港...分層包裝吸睛不畏疫情逆勢成長

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

廢棄物不當丟棄農地追追追　陳椒華台南學甲爐碴現勘

吃飽直接躺！工廠普渡「貼心一條龍」好兄弟嗨了　千人讚：買午餐送住宿券

「國人不愛冷凍肉！」陳吉仲：33塊美豬「連吃5～10年」瘦肉精才可能超標

誠品進駐屏東最美「森林圖書館」！期間限定書店到11/15座落窗景大廳

糊塗哥洗衣「慘成三倍雪花」後續曝光　妹超狂拼3/4成品...1原因哭了

訂外送70元「特製滷肉便當」！她一看配菜傻眼：是物價飛漲嗎？

辦好市多會員…推銷人員「學弟脫單了」好瞎！他半年後驚呆：沒在唬爛我

新冠疫苗再傳捷報！　食藥署「有條件」核准聯亞生技進臨床試驗

妻懷胎30週劇烈宮縮！他家住偏鄉...車又被開走　長輩：先去神明廳拜拜

區塊鏈助攻！台東白米紅藜小米攻入香港...分層包裝吸睛不畏疫情逆勢成長

美豬牛新制！　陳時中：明年元旦起「散裝肉品」標示不實最高罰400萬

快訊／讚蔡英文開放美豬牛　台北美國商會：BTA符合美台最大利益

安倍請辭震驚鄰國！南韓青瓦台急表態「十分遺憾」：盼早日康復

先探／道瓊指數成員　三上三下

中職／萊福力受傷趕不及　兄弟宣布註冊雷艾斯頂替

先探／台積電南科　新聚落誕生

先探／跌深股大反攻

都更戶傻眼！搬回家「電梯沒直達29樓」　穿6道防火門才能抵達　

玩美移動攜手台北市立動物園　跨界聯名新生寶寶貼圖

產後掉髮超崩潰！她頭髮脫落「白肉浮現」…專家授6招改善：少吃生蛋白

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

館長徒弟秀「職業等級」傷口處理！網PO文大讚

砸2600萬救網站！館長3天前求救：遇流氓

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

館長中三槍倒地！　網友列3點懷疑「早有預謀」

開槍打館長全避開要害！網驚呆：有練過

中元普渡要到了　專家：4種人要注意

快訊／第9號颱風「梅莎」生成

開槍轟館長　網分析兇手3動作：可以判很輕

他轟「館長中彈自導自演」　網備份坐等被吉

菲律賓東方熱帶系統發展中　 最快週六成颱

梅莎最快今晚生成！近台恐是中颱強度

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

發起「萬人吃台灣蝦」回嗆館長　黃國良：看誰還敢糟蹋我們

通路口罩10月恐調漲！熔噴布徵用價格調升90元

更多熱門

相關新聞

報復性旅遊　台東留下大量垃圾

報復性旅遊　台東留下大量垃圾

受新冠肺炎影響，國人無法出國、國旅大爆發，台東湧進了百萬人次的遊客，雖然人潮帶來錢潮，但也帶來大量的垃圾潮，今年台東年6月到7月的垃圾量共計6300多公噸，比去年同期增加了500公噸左右，台東所有的垃圾掩埋場暑假過後恐都到了臨界值。

一開幕就來買...可樂299一日遊超夯！

一開幕就來買...可樂299一日遊超夯！

男起飛前得知確診　嚇壞全機乘客

男起飛前得知確診　嚇壞全機乘客

雄獅旅遊求生存！各種轉型「拼國旅」

雄獅旅遊求生存！各種轉型「拼國旅」

安倍推最新政策　爭取明年全民接種疫苗

安倍推最新政策　爭取明年全民接種疫苗

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫新冠疫苗

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

獨／館長凌晨挨轟3槍　吳宗憲有圖為證「我有不在場證明」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

更多

最夯影音

更多
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！
接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面