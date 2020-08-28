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報復性旅遊的結果...　台東6、7月垃圾量比去年同期多500公噸

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▲報復性旅遊後，台東留下大量垃圾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲報復性旅遊後，台東留下大量垃圾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

受新冠肺炎影響，國人無法出國、國旅大爆發，台東湧進了百萬人次的遊客，雖然人潮帶來錢潮，但也帶來大量的垃圾潮，今年台東年6月到7月的垃圾量共計6300多公噸，比去年同期增加了500公噸左右，台東所有的垃圾掩埋場暑假過後恐都到了臨界值。

此外，台東各大觀光旅遊熱點或私房景點到處都可見被遊客棄置的垃圾，這也讓當地居民和管理單位看了直搖頭，大嘆環境教育失敗。延平紅葉村的蝴蝶谷有一群熱愛家鄉與環境的志工，近日在臉書上貼出被遊客摧殘，到處都是垃圾的照片，怒斥這群遊客水準比垃圾更垃圾。

在台東從事旅遊業的鄧智藝表示，新冠肺炎以前，環境髒亂我們都會指責是陸客沒水準亂丟，現在環境髒亂要怪誰？台東這兩個月不論是熱門觀光景點或是私房景點到處環境都很髒亂，甚至只有台東人會去的小景點也都是垃圾，看來台灣的環境教育嚴重失敗，希望環保局可以祭出鐵腕手段開罰管理。

而台東縣長期以來以觀光和農業為主軸，但目前公部門觀光政策都以遊客人數的成長為指標，忽視了旅遊舒適度、永續性等品質上的提升，觀光發展的政策和方法應轉變。

這次暑假湧進大量遊客，更可看出觀光的質與量嚴重失衡，一個好的觀光法展政策，應當去計算當地垃圾承載量、交通運能、環境生態負荷、旅宿合法安全性、服務清潔動能等條件，並去創造永續且舒適的旅遊環境，而非盲目的追求遊客數的提升，這波報復性旅遊大量遊客湧進台東過後，恐怕重創的就是當地的環境生態與居民生活舒適度。


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