航母戰鬥群難攻破？專家分析解放軍新戰術...「海空組合拳」會讓美軍很兩難

▲美軍航母雷根號。（圖／U.S. Navy）



記者邱茀濱／綜合報導

解放軍昨（26）日向南海試射東風21D與東風26反艦彈道導彈後，引發各界人士高度關注。一名軍事專家在臉書突發奇想，這次東風家族實彈演習曝光後，也讓他看到一個全新對抗航母的戰術。

前空軍軍官、軍事評論家邱世卿在臉書撰文分析稱，美國為了深入敵軍水域內展示國力，航母戰鬥群不論是防空或是防潛，都可以張開一面至少250海浬半徑的保護傘，以保護自己以及整個艦隊。

由於航母的高價值，所以對手要滲透航母保護傘內的難度相當高，即使成功也會付出非常大的代價。不過，邱世卿指出，這次的東風家族實彈演習，也讓他看到了一個全新對抗航母的戰術。

有著「航母殺手」稱號的東風21D和東風26的彈道非常高，射出後就會被預警系統偵測到，彈道被計算完成後，目標航母就能立即收到警告，進而採取規避或攔截措施。邱世卿稱，在諸如「標準三」以及「神盾系統」的防禦下，會讓彈道飛彈擊中航母的概率降低。

▲東風-21D。（圖／路透社）



不過，軍事專家邱世卿隨即想出一套組合拳，當東風26和東風21擊中航母的時間被計算完成，這時派潛伏在附近的093型攻擊核潛艇利用潛射的方式，提前發射鷹擊18反艦飛彈，並將飛彈路徑設定與東風家族飛彈同時命中，「這時的航母戰鬥群就會面臨非常艱難的選擇」。

邱世卿說，「一種是以近乎垂直的方式由上而下攻擊，而另一種是貼著海面的高度高速襲來的反艦飛彈，而應對這二種攻擊方式的防禦策略卻截然不同。」

此外，他還分析另一種可能，如果真正出手打擊航母的其實是鷹擊18反艦飛彈，而東風家族的目標只是航母旁的護衛艦，那麼美軍猜錯目標的代價就更為巨大。不過，邱世卿還是強調，戰場上真正的應用一定更細緻，手段也能更多。

貼文一出，吸引一票網友大讚，留言指出「不同平台，不同角度的飽和式攻擊，十分麻煩......」、「如果再加上陸基的反艦飛彈，複合式攻擊就更難阻擋了」、「不同地點，不同發射平台 飽和攻擊 會很難防護」、「如果沒猜錯解放軍的下一步是弄出類似逆火的超音速轟炸機，對付航母就有三種方式，甚至可以採用組合拳」。

▲東風-26。（圖／視覺中國）



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