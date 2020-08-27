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美國封殺微信！　陸外交部嗆互聯網「美國化」：蘋果手機也可以不用了

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▲▼微信,抖音。（圖／達志影像／美聯社）

▲微信、抖音都遭到美國封殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

中美雙方在各界展開角力，華為遭到封殺後，抖音國際版TikTok和微信（WeChat）更成為新的目標。對此，中國外交部發言人趙立堅今（27）日強調，「很多中國人表示如果美國真的禁用了微信，那麼蘋果手機我們也可以不用了。」

中國外交部27日的記者會上，記者表示美國商會26日公布一項針對在大陸的美國公司調查顯示，近90%的受訪企業認為美國政府對微信實施禁令將對其業務產生負面影響。超過三分之一的受訪企業認為該禁令可能對其全球收入造成損失。

趙立堅回應稱他也注意到調查結果，同時也強調「很多中國人表示如果美國真的禁用微信，那麼我們也可以不用蘋果手機了。」他嗆說，美國一些政客打著國家安全的幌子，濫用國家力量，無理打壓非美國企業，「美方的海盜行為，已對包括美國在內的各國消費者和企業權益造成了損害，必將遭到國際社會的反對和抵制。」

趙立堅續指，美國一些政客對包括微信在內的非美國企業的「圍獵」，實質是將意識形態偏見的標籤強加於非美國企業，是對某一領域取得領先優勢的非美國企業採取有組織、系統性的經濟霸凌。這種做法否定美國一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則，踐踏國際規則，破壞全球化浪潮下的各國科技創新交流與合作。

最後他表示，在這些人的眼裡，所謂的互聯網自由化，不過就是互聯網「美國化」；所謂的國家安全，不過是美式雙標的代名詞，美國一些政客將一己私利，凌駕於市場原則和國際規則之上，將全球互聯網至於危險之中，國際社會早已對這一行徑看得一清二楚。

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