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台高檢2020「安居緝毒專案」　起出毒品7千餘公斤、查獲1千6百多人

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▲台灣高檢署28日在屏東地檢署召開2020年「安居緝毒專案」，展示緝毒成果 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣高檢署28日在屏東地檢署召開2020年「安居緝毒專案」，展示緝毒成果，圖法務部長蔡清祥致詞  。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣高檢署2020年整合六大緝毒系統執行「安居緝毒專案」，啟動第5波「安居緝毒專案」，特別針對犯罪組織涉毒及校園藥頭販毒、群聚施用毒品地點、青少年易遭引誘聚集施用地點、毒品交易熱點加強查緝，並結合反毒友善通報網，將藥頭自社區或大樓驅散，使人民安心有感，成功遏阻大量毒品流入社會，保護國人健康，成效斐然。

▲台灣高檢署28日在屏東地檢署召開2020年「安居緝毒專案」，展示緝毒成果 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼檢察總長江惠民、台灣高檢察長邢泰釗。

▲台灣高檢署28日在屏東地檢署召開2020年「安居緝毒專案」，展示緝毒成果 。（圖／記者陳崑福翻攝）

特於今28日在屏東地檢署召開「校園、安居緝毒及重大毒品案件聯合記者會」，由台高檢檢察長邢泰釗主持，法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民等人均蒞臨記者會，在聽取緝毒成果總說明後，對緝毒人員表達嘉勉，並重申毒品零容忍，指示持續推動「安居緝毒專案」，為國人建立安居無毒家園，屏東縣籍立委周春米獲悉也到場致意，對執行單位為國內治安的努力及付出，表達肯定。

這項專案，共清除毒品製造工廠或場所36處，扣得各級毒品共7千零42餘公斤、大麻1千450株、毒品咖啡包達17萬5124包，查扣犯罪所得現金2759多萬元，車輛106輛，3C類產品1713台，成果斐然。

全國檢警總動員，於2018、2019年年間整合六大緝毒系統執行「安居緝毒專案」第1波至第4波全國性緝毒行動後，2020年上半年因為防疫優先，未辦理集中、高壓式全國緝毒行動，但仍持續分進查緝各項重大毒品案件，並於年5月25日至6月5日，啟動強化新興毒品及校園藥頭查緝行動，遏止新興毒品在學生或未成年者間擴散、防堵利用新興通訊模式或網站販售毒品。在7月15日至29日，發動第5波「安居緝毒專案」。

邢泰釗檢察長說，歷經「安居緝毒專案」第1波至第4波執行後，近年製造販賣運輸毒品新收人數、毒品查獲量、查扣金額均有增加，毒品施用新生人口則有下降，顯示「安居緝毒專案」確實發揮效用。但科技進步、社會生活型態改變，精美包裝新興混合式毒品快速竄起，利用新興通訊模式或網際網路販毒者增加，青少年及校園毒品查緝效能不足，且施用新興毒品MMA致死案件未見趨緩。台高檢與六大緝毒系統積極研商後，決定先於5、6月間執行強化新興毒品及校園藥頭查緝行動；7月間執行「安居緝毒專案」第5波，加強防堵學生或未成年者常用愷他命、喵喵、毒咖啡包、毒彩虹煙等新興毒品擴散。

這波專案行動，共查獲製造運輸販賣毒品1千668人，其中少年藥頭298人，利用網路及新興通訊方式販毒者344人，因自發性反毒團體或網路社群情資而查獲108人，施用新興毒品MMA(PMMA)致死案件向上溯源部分查獲49人，先後向法院聲押655人，准予羈押488人，成果卓著。

他說，避免販毒者因蒐證不全或一再經交保而危害人民居住安寧，這次行動特別重視精緻定罪化查緝，行動前要求善用科技確實完整蒐證，行動後要求查扣販毒者犯罪所得及犯罪工具，積極向上溯源清查，若危害重大及符合聲請羈押要件，皆建請檢察官依法向法院聲請羈押，顯示重罪重懲、斷源除根決心。

邢檢察長呼籲，反毒需要全民協助，這次因自發性反毒團體或網路社群的情資查獲108人，顯見反毒網奏效，為能確實斬除社區毒瘤，建構無毒家園，希望全民踴躍參與來做政府的後盾，並踴躍撥打「110」專線檢舉，檢舉藥頭最高獎金1000萬元，檢舉人身分將將獲得完全保密。

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